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Metro Türkiye'ye hayvan refahı alanında 3 ödül - Son Dakika

Metro Türkiye'ye hayvan refahı alanında 3 ödül

05.01.2022 11:42
Metro Türkiye'ye hayvan refahı alanında 3 ödül

Metro Türkiye, Türk-Alman Üniversitesi'nin düzenlediği Hayvan Refahı Ödülleri'nde "İyi Yumurta", "İyi Besicilik" ve "İyi Balık" kategorilerinde 3 ödül almaya hak kazandı.

Metro Türkiye, Türk-Alman Üniversitesi'nin düzenlediği Hayvan Refahı Ödülleri'nde "İyi Yumurta", "İyi Besicilik" ve "İyi Balık" kategorilerinde 3 ödül almaya hak kazandı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir benimsediği sorumlu iş modeli kapsamında gıda güvenliği alanında öncü işlere imza atan şirket, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri kaynağından rafa en güvenli şekilde müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

Müşterilerine sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenli gıdaları, doğaya ve hayvan haklarına saygılı bir şekilde sunmayı ilke edinen Metro Türkiye, Türk - Alman Üniversitesi'nin hayvan hakları standartlarını yükseltmek için gerçekleştirdiği Hayvan Refahı Ödülleri kapsamında 3 ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, hayvan refahının, insan sağlığı ve kamu sağlığı için büyük önem arz ettiğinin bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Müşterilere sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken, doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işlerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Türüng, şunları kaydetti:

"Sorumlu iş modelimiz doğrultusunda hayvanların güvenli ve sağlıklı koşullarda yetişmesini önemsiyor, standartların ötesinde uygulamalar geliştiriyoruz. Hayvan refahı konusunda 2012'den bu yana yılda ortalama 130 tedarikçimize denetim gerçekleştiriyor ve bu çerçevede hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesi, uygun havalandırma ve barınma şartlarının sağlanması, aynı türden hayvanlarla bir arada bulunması ve düzenli veteriner kontrolü gibi şartların sağlanmasını garanti altına alıyoruz. Türkiye'de bir hayvan refahı programını başlatan ve aktif bir şekilde uygulayan ilk ve tek perakende şirketi olarak, böylesi önemli bir organizasyonda 3 ödüle birden layık görülmekten gurur duyuyoruz."

Kafessiz sistemde yetişen tavuklardan gelen "iyi yumurta"

Verilen bilgiye göre, Metro Türkiye, 2023 yılı sonuna kadar kendi markasıyla ürettiği tüm yumurtaların, 2025 yılı sonuna kadar da raflarında yer verdiği tüm yumurtaların "kafessiz" sistemde yetişen tavuklardan elde edileceğini taahhüt ediyor.

İlk kez 2018 yılında verdiği bu taahhüt aynı zamanda Türkiye'de en fazla çiftlik hayvanını etkileyen refah reformu olma özelliği de taşıyor. Tüm tedarikçilerini kafessiz yumurta üretim modeli ve hayvan refahı konularında eğitmeye ve denetlemeye başlayan ve 2021 yılı itibarıyla kendi markalı yumurtalarının yüzde 60'dan fazlasını kafessiz sistemlerden tedarik eden Metro Türkiye, Türkiye'de kafessiz yumurta standardını kabul eden ilk ve tek perakende şirketi konumunda bulunuyor.

Çiftliklerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların refahını artırmak için çeşitli standartlar getiren ve bu çalışmalara 2012'den beri devam eden Metro Türkiye, birlikte çalıştığı tüm tedarikçilerinin çiftliklerinde "Hayvan Refahı Temel İlkeleri"ni sağlamayı taahhüt ediyor.

Bu kapsamda hayvanlara ağırlıklarına göre global standartlarda belirlenen asgari yaşam alanı metrekarelerini sağlıyor. Yem kalitesi ve ilaç kullanımının yanı sıra besicilik süreçlerinin tamamını da etkin bir şekilde kayda alınıp denetliyor. Bu uygulamalarla Metro Türkiye, Avrupa'da kabul edilmiş standartları Türkiye'de uygulayan ve kamuya taahhüt eden ilk ve tek market zinciri konumunda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik sertifikalı kaynaklardan tedarik edilen "iyi balık"

Çiftliklerdeki balıkların refahını artırmak için de çeşitli standartlar getiren Metro Türkiye, bu kapsamda en çok sattığı 12 tür balık ve deniz ürününü en az yüzde 90 sürdürülebilirlik sertifikalı kaynaklardan tedarik ediyor ve sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları doğrultusunda en az bir sertifikaya sahip olan tedarikçiler ile çalışmayı taahhüt ediyor.

Öte yandan, 2025'e kadar satışını yaptığı tüm kültür balığı tedarikçilerinin çiftliklerindeki azami stok yoğunluklarının çipura, levrek ve somon türleri için 20 kg/m3 ve alabalık için 25 kg/m3 azami stok yoğunluğu standartlarını karşılayacağını taahhüt eden Metro Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir "Çevre Dostu Balık Çiftlikleri"ni desteklemek ve bu sistemle çalışan tedarikçi sayısını artırmak için balık çiftliklerinde düzenli olarak hayvan refahı, sürdürülebilir balıkçılık ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiriyor.

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Türkiye, Metro, Alman, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye'ye hayvan refahı alanında 3 ödül - Son Dakika Ekonomi


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