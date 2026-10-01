MEVKA\'nın desteklediği projede 240 kadın muhasebe eğitimi aldı, 70\'i istihdam edildi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen "Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor" projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen programa, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftçi, SGK Konya İl Müdürü Erkin Avcı ve TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu'nun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve proje kapsamında eğitim alan çok sayıda kursiyer katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, 'Kalkınma Yerelden Başlar' anlayışıyla bölgemizin her açıdan gelişmesi, ulusal ve uluslararası fonların insanımızın hizmetine sunulması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz programlardan birisi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda 2018 yılından bu yana uyguladığımız ve kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıdır. İstihdamı, sosyal içermeyi ve dengeli kalkınmayı odağına alan SOGEP kapsamında bugüne kadar bölgemizde 20 projeye 160 Milyon TL'den fazla kaynak aktardık. 2024 yılında tohumları atılan, ajans olarak her aşamasını yakından takip ettiğimiz ve bugün bizleri bir araya getiren, amaçları, hedefleri ve çıktıları itibari ile son derece kıymetli bu projemiz de SOGEP programı kapsamında destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuz projelerden birisi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Günümüzde kadınlarının yaşadığı sorunların başında gelen istihdam konusuna ve aynı zamanda da muhasebeci ve mali müşavirlerimizin yaşadığı yetişmiş eleman sorununa çözüm üretmesi açısından büyük önem taşıyan 'Kadın Muhasebeciler SOGEP ile İşgücüne Katılıyor' projesi ile işgücünde ihtiyaç duyulan muhasebeci kadın adayların gerekli eğitimlerini sağlayarak iş dünyasında yaygın olarak kullanılan yazılımların yanı sıra proje yazma, yürütme ve raporlama eğitimlerinin verilmesini ve garantili istihdama yönlendirilmesini amaçladık. Ajansımız tarafından 1 milyon 850 bin TL kaynak aktarılarak tamamlanan proje kapsamında oluşturulan bilgisayar laboratuvarında 12 ayrı grupta toplamda 240 kadına uzman eğitmenler tarafından muhasebe ve devlet desteklerinden yararlanma eğitimleri verilmiş, eğitimleri başarıyla tamamlayan 70 kadın muhasebecinin de istihdamı sağlanmış durumda. Ajans olarak, bölgemizin üretimine, istihdamına, ihracatına ve sosyal açıdan gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek bu tür projelere kurum olarak desteğimizin süreceğini de sizlerin huzurunda bu vesile ile bir kez daha ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza, Tesmer Konya Şubesi'ne teşekkür ediyor, projenin hamiliğini yapan Valimize şükranlarımızı sunuyor, projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ardından kürsüye gelen Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı da, "SOGEP projemizle çalışma hayatına hazırlanmak isteyen kadınlarımızı destekliyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ve odamızın ortaklığıyla yürüttüğümüz bu projede, eğitim ile istihdam arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefledik. Temel muhasebe ve muhasebe yazılımı eğitimlerinin yanında, proje hazırlama ve desteklerden yararlanma konularına da yer verdik. Kadınlarımızın yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, iş hayatında kullanabilecekleri uygulamalı beceriler kazanmalarını önemsedik" şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaların verilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.