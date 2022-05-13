Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" Camaltı Resim ve Heykel Sergisi başkentte kapılarını açtı - Son Dakika
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Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" Camaltı Resim ve Heykel Sergisi başkentte kapılarını açtı

13.05.2022 18:17
Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" Camaltı Resim ve Heykel Sergisi başkentte kapılarını açtı

Camaltı resimleri, heykelleri ve yağlıboya çalışmaları ile tanınan Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" isimli Camaltı Resim ve Heykel Sergisi Next Level AVM'de bulunan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Camaltı resimleri, heykelleri ve yağlıboya çalışmaları ile tanınan Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" isimli Camaltı Resim ve Heykel Sergisi Next Level AVM'de bulunan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Next Level'dan yapılan açıklamaya göre, JLL Türkiye tarafından yönetilen, Ankara'nın en seçkin alışveriş merkezlerinden Next Level AVM'de yer alan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi dünyaca tanınmış sanatçıların kıymetli eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" isimli Camaltı Resim ve Heykel Sergisi 11 Mayıs itibarıyla kapılarını açtı. Günümüz dünyasındaki kaotik ve çelişkili yaşama geniş bir zaman perspektifi ile yaklaşarak, yaşam içindeki çarpıklıkları alegorik ve eğlenceli bir dil ile resmeden Akyıldız, yaşama dair fikirlerini kendine özgü yorumlarıyla sanatseverlerle paylaşıyor. Çok eski bir resim geleneği olan camaltı tekniğini, günümüz temalarıyla harmanlayan Akyıldız'ın "40 Ambar" Camaltı Resim ve Heykel Sergisi, 1 Ağustos'a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

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Ziraat Bankası, Çukurambar, Ankara, Heykel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mevlüt Akyıldız'ın '40 Ambar' Camaltı Resim ve Heykel Sergisi başkentte kapılarını açtı - Son Dakika


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