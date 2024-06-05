Ekonomi

Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için ter döküyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, ekmek parası için ter döküyor.

Çalışmalarını sürdüren tarım işçileri, evlerinden uzakta çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, akşama kadar yoğun ve yorucu mesai harcıyor. Kimi kundaktaki bebeğiyle kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler, bin bir zahmetle çalışıyor.

Ekmeğini çapa yaparak çıkardığını ifade eden Dilara Tuncer isimli işçi, "Maden ocakları hariç, dünyanın en zor işi bizimdir. Helal lokma kazanmak için kavurucu sıcaklar altında tarlalarda çalışıyoruz. Böyle altı ay işimiz sürüyor. Kışın ise patates depolarında iş bulabilsek çalışıyoruz, şayet iş bulamazsak vaktimizi boş geçiriyoruz" dedi.