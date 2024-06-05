Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için ter döküyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için ter döküyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, evlerinden uzakta çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giden işçiler, yoğun ve yorucu mesai harcayarak ekmeklerini kazanıyor. İşçiler, kundaktaki bebekleriyle veya çocuklarıyla birlikte çalışırken, kış aylarında ise patates depolarında iş bulamazlarsa boş vakit geçiriyorlar.

05.06.2024 09:18
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Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için ter döküyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki mevsimlik tarım işçileri, ekmek parası için ter döküyor.

Çalışmalarını sürdüren tarım işçileri, evlerinden uzakta çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, akşama kadar yoğun ve yorucu mesai harcıyor. Kimi kundaktaki bebeğiyle kimi çocuklarıyla ekmeğinin peşine düşen işçiler, bin bir zahmetle çalışıyor.

Ekmeğini çapa yaparak çıkardığını ifade eden Dilara Tuncer isimli işçi, "Maden ocakları hariç, dünyanın en zor işi bizimdir. Helal lokma kazanmak için kavurucu sıcaklar altında tarlalarda çalışıyoruz. Böyle altı ay işimiz sürüyor. Kışın ise patates depolarında iş bulabilsek çalışıyoruz, şayet iş bulamazsak vaktimizi boş geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mevsimlik tarım işçileri ekmek parası için ter döküyor - Son Dakika

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