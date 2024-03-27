Mezitli Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek

Ekonomi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, emeklilere yönelik devletin dini bayramlarda verdiği miktar kadar bayram ikramiyesi vereceklerini açıkladı. Başkan Tarhan, "Önümüzde 2 dini bayram var. Emeklilerimize devletin vereceği miktar kadar belediyemizin imkanlarını zorlayarak, bayram ikramiyesi vereceğiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, emeklilere yönelik yapılan yardımların hesaplara yatırıldığını duyurdu. Dul ve yetim aylığı alanların başvuruları sonucunda Mezitli Belediyesi tarafından hesaplarına bin TL yatırılırken, SMA hastası 5 kişiye 10 bin TL, Otizm, Down Sendromu ve Lösemi hastalarına ise 2 bin TL yardım yapıldı. Ayrıca, 18 bin TL'nin altında maaş alan 65 yaş üzeri emeklilere 500 TL yardımda bulunuldu.

Başvuru sırasına göre 22 Mart Cuma günü itibariyle hesaplara yatırılan yardımların 29 Mart Cuma gününe kadar tamamlanmış olacağı kaydedildi.

"Devletin vereceği ikramiyenin aynısını vereceğiz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye olarak sağladıkları destek ve yardımlara dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda, emeklilerimize, dul ve yetimlere, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi diğer kesimlere elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Önümüzde 2 dini bayram var. Emeklilerimize devletin vereceği miktar kadar belediyemizin imkanlarını zorlayarak, bayram ikramiyesi vereceğiz. 1 Nisan'dan sonra her şey çok daha güzel olacak" dedi. - MERSİN