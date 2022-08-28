Mezitli Kadın Üretici Pazarları 8. yılını kutluyor - Son Dakika
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Mezitli Kadın Üretici Pazarları 8. yılını kutluyor

28.08.2022 12:30
Mezitli Kadın Üretici Pazarları 8. yılını kutluyor

Mezitli Belediyesi tarafından 9 farklı noktada 800 üretici kadının tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarları, 8. yılını kutlamanın sevincini yaşıyor.

Mezitli Belediyesi tarafından 9 farklı noktada 800 üretici kadının tezgah açtığı Kadın Üretici Pazarları, 8. yılını kutlamanın sevincini yaşıyor. Kutlama için Yenimahalle'de bulunan pazara gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı alkış, slogan ve zılgıtlarla karşılayan kadınlar, alanı halaylar ve türkülerle bayram yerine çevirdi.

Pazarın girişini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar; "Halkın Başkanı Neşet Tarhan", "Kadınların umudu Neşet Tarhan" şeklinde sloganlar atarak Başkan Tarhan'a kendi yetiştirdikleri çiçekler ve içerisinde el ürünü kurutulmuş yiyeceklerin olduğu sepet hediye etti. Başkan Tarhan, kadınların jestine alkışlarla karşılık verdi. Açılan tezgahların arasında da devam eden halay zinciri renkli görüntülerin yaşanmasına da yol açtı.

Belediye meclis üyeleri ve vatandaşların da katıldığı kutlamada, duygularını dile getiren kadınlar, "Bizlere yepyeni kapılar açtı, yeni umutlar verdi. İlk kez hayallerimiz ve geleceğe yönelik planlarımız var. Ev alanımız, araba alanımız, çocuk okutanlarımız var. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Siz bize inanmadan önce biz bile kendimize inanmıyorduk. Artık dünyaya daha güzel bakabiliyoruz" dediler.

Kendisinin kadınlar için bir kapı açtığını, asıl başarının üreten kadınların olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan ise "Mezitli'de artık daha farklı hayaller kurmaya başlayan kadınlarımızın yakaladığı başarı ve özgüveni daha geniş kitlelere yaymak asıl hedefimiz olmalıdır. Mezitli'nin cesur kadınları artık başka şehirlerdeki, hatta başka ülkelerdeki kadınlar için de umut ve örnek oluyor. Kadınlarımızın yakaladığı başarı onları uluslararası bir üne kavuşturdu. İki kez dünya şampiyonluğu kazandırdı" dedi.

Kadın Üretici Pazarlarının, üreticiden tüketiciye doğrudan daha ucuz, daha taze, daha organik ürün sunarken aynı zamanda pazarda yer alan kadınların sosyal, siyasal ve toplumsal alanlarda daha fazla yer bulmasına yol açtığını söyleyen Tarhan, "Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelmesi ve kaynaşmasını sağladı. Kadınlarımız ulusal kanallarda canlı yayınlara çıktı. Artık biliyorum ki kadınlarımız bu açtığımız yoldan yürümeye devam edecek ve üreten kadınlar için her zaman rol model olacaklardır. Sadece Mezitli'de değil dünyanın her yerinde kadınların daha fazla sosyal yaşamda yer almasını istiyoruz. Bu konuda gereken desteği her zaman vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tarhan, daha sonra tezgahları gezerek üretici kadınlarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. - MERSİN

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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Otizmli Ünsal'ın Üniversite Heyecanına Ortak Oldu
Kaynak: İHA

Neşet Tarhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mezitli Kadın Üretici Pazarları 8. yılını kutluyor - Son Dakika

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