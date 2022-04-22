Mezitli'de ihtiyaç sahipleri için sebze bahçesi - Son Dakika
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Mezitli'de ihtiyaç sahipleri için sebze bahçesi

22.04.2022 00:58
Mezitli'de ihtiyaç sahipleri için sebze bahçesi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kolları sıvadı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kolları sıvadı. Mezitli'nin farklı bölgelerinde belediyeye ait boş alanlarda tarımsal üretim yapacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz olarak almaları sağlanacak.

Uygulama ilk olarak Mezitli Belediyesi Çocuk Hobi Bahçesi yanında bulunan 1 dönümlük alanda başladı. Belediye çalışanları alanda, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturdu. Sulanması ve bakımı belediye çalışanları tarafından düzenli olarak yapılacak olan bahçede ürünler oluşmaya başladığı zaman vatandaşların ücretsiz olarak ihtiyacı kadarını toplaması öngörülüyor.

Benzeri projeleri yurtdışında görerek Türkiye'de de uygulamak istediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli, yardımsever, iyi insanların yaşadığı bir kent olma özelliğini her zaman göstermiştir. Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan aşırı artışla vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek adına yurtdışına yaptığım ziyaretlerde benzerlerini gördüğüm bir uygulamayı hayata geçirdik. İlk olarak çalışanlarımız tarafından 1 dönümlük arazide domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz nane gibi sebze ve yeşillikler dikildiği bir bahçe oluşturduk. Bakımını sulamasını yaparak ihtiyaç sahipleri için hazır hale getireceğiz" dedi.

Mezitli'de yaşayan hiçbir vatandaşın gıda maddelerine ulaşamama gibi bir sorun yaşamaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm tedbirleri aldıklarının da altını çizen Tarhan, "Projemizi önümüzdeki günlerde daha da geliştirerek, parkların köşelerinde, kaldırım kenarlarında kısacası bulduğumuz her alana dikimler yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. Belirli dönemlerde takviye desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasına AŞ sağlayacağız" diye konuştu. - MERSİN

YORUMLAR
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Başkan Seçer, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma'ya bıraktı Başkan Seçer, koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Esma'ya bıraktı Zirai don Mersin'i vurdu, sebze ve meyveye ulaşmak hayal oldu Zirai don Mersin'i vurdu, sebze ve meyveye ulaşmak hayal oldu

Neşet Tarhan, Domates, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezitli'de ihtiyaç sahipleri için sebze bahçesi - Son Dakika


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