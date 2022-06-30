Mezitli'de kompost üretimine Alman ilgisi - Son Dakika
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Mezitli'de kompost üretimine Alman ilgisi

30.06.2022 00:59
Mezitli'de kompost üretimine Alman ilgisi

Mezitli Belediyesinin desteği ile belediye çalışanları ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen kompost üretimine, Soli Güneş Festivali için kardeş kent Tempelhof Schöneberg'ten Mezitli'ye gelen Alman konuklar yoğun ilgi gösterdi.

Mezitli Belediyesinin desteği ile belediye çalışanları ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen kompost üretimine, Soli Güneş Festivali için kardeş kent Tempelhof Schöneberg'ten Mezitli'ye gelen Alman konuklar yoğun ilgi gösterdi. Semt pazarına giderek incelemelerde bulunan aralarında Belediye Başkanı Jörn Oltmann'ın da yer aldığı Alman heyeti gönüllülerden bilgi aldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alman heyete, Ebru Baybara Demir tarafından bilgi verildi. Demir, yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan ve Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği adı altında örgütlenen gönüllülerin de desteğiyle semt pazarlarında her akşam sebze-meyve atıkları toplanarak yapılan kompost üretiminin, farklı şehirlerde de sürdürüldüğünü söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da zaman zaman giderek pazar atıklarını toplanmasına yardım ettiği, aralarında profesör, doktor, iş insanı, öğretmen, memur gibi farklı meslek gruplarından insanların yer aldığı gönüllülerin destek verdiği çalışmanın, her akşam renkli buluşmalara sahne olduğu da ifade edildi. Belediye çalışanları ve gönüllülerin, her akşam pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alıp şarkılar söyleyerek pazar kalıntılarını bir araya getirdiği, çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağladıkları dile getirildi.

Anlatılanları ilgiyle dinleyen Belediye Başkanı Jörn Oltmann, projenin başarıyla sürdürülmesinin ve gönüllülerin, belediye çalışanlarının gösterdikleri özverinin çok önemli olduğunu söyledi. Oltmann, projeyi duyduktan sonra mutlaka çalışmaları yerinde görerek bilgi almak istediğini ve gördükleri karşısında çok etkilendiğini ifade etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Schöneberg, Mezitli, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mezitli'de kompost üretimine Alman ilgisi - Son Dakika

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