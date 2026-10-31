MHP Bodrum İlçe Başkanlığı turizmi 12 aya yaymak için fuar alanı kurulmasını istedi - Son Dakika
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MHP Bodrum İlçe Başkanlığı turizmi 12 aya yaymak için fuar alanı kurulmasını istedi

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MHP Bodrum İlçe Başkanlığı turizmi 12 aya yaymak için fuar alanı kurulmasını istedi
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MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, Bodrum'da turizmin 12 aya yayılması için modern ve çok amaçlı bir fuar alanı kurulması gerektiğini bildirdi. Fuarların ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı, esnaf ve gençlere yeni iş fırsatları oluşturacağı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bodrum İlçe Başkanlığı, ilçede turizmi yılın 12 ayına yaymak amacıyla modern ve çok amaçlı fuar alanı kurulması çağrısında bulundu. Denizcilikten gastronomiye, teknolojiden tarıma kadar farklı sektörlerde düzenlenecek fuarların Bodrum ekonomisine katkı sağlayacağı belirtilirken, projenin esnaf ve gençler için yeni iş fırsatları oluşturabileceği ifade edildi.

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bodrum'un uluslararası marka değerinin yeni yatırımlar ve ekonomik projelerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Turizmin 12 aya yayılması için somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ulaşım ve altyapısı doğru planlanmış, kent kimliğine ve doğal yapısına uygun modern bir fuar alanının önemli bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Denizcilik, gastronomi, tarım, teknoloji, yapı ve tasarım gibi sektörlerde düzenlenecek organizasyonlarla Bodrum'un yıl boyunca ticaret ve iş dünyasının buluşma noktalarından biri olabileceği belirtilen açıklamada, fuarların ilçeye yeni yatırımcılar, firmalar ve ziyaretçiler kazandıracağı ifade edildi.

Fuar organizasyonlarıyla ilçeye gelecek ziyaretçilerin konaklama, yeme içme, ulaşım ve alışveriş gibi alanlarda yerel ekonomiye katkı sunacağına işaret edilen açıklamada, esnafın yıl boyunca iş yaptığı, istihdamın güçlendiği ve gençlerin kendi memleketlerinde çalışma imkanı bulabildiği bir Bodrum hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve iş dünyasına ortak hareket etme çağrısı yapılarak, yerli üretimi ve ticareti güçlendirecek çalışmaların takipçisi olunacağı bildirildi.

Öte yandan Yalıkavak yolundaki çalışmalara da değinilen açıklamada, yol çalışmalarının haziran ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için sürecin takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiPolitikaEkonomiBodrumTurizmSon Dakika

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