MHP ve Sanayicilerden OSB Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Denizlili sanayiciler Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulundu. Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, "Bölgemizin gücünü, birlikte çalışarak daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Denizli OSB Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette konukları, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı. Görüşmede, Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, tekstil sektörü başta olmak üzere sanayicilerin problemleri hakkında MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a açıklamalarda bulundu. Bu problemlerin TBMM çatısı altında görüşülmesini ve sanayicilere destek olunmasını istedi. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise, söz konusu problemlerle ilgili bir rapor hazırlanarak taraflarına iletilmesi durumunda bu konuları Ankara'ya taşıyarak çözüm üretmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bölge sanayicilerinde Denizli OSB yönetimini ziyaret etti

Erteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ertuğrul ve Neşe Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Arif Şensöz; Denizli OSB Yönetimini ziyaret etti. Yapılan görüşmede sanayicilerin sorunları, beklenti ve talepleri konuşuldu. Ayrıca; sanayiciler yürütülen projelerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle DOSTEK Koleji ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi'nin sektöre nitelikli iş gücü kazandırdığını ve iş arayanlarla sanayiciler arasında güçlü bir köprü kurulduğunu vurguladı.

"Bölgemizin gücünü hep birlikte ileri taşıyacağız"

Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı ziyarete dair yaptığı açıklamada; "Sanayici dostlarımızın ziyaretleri ve destekleri bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Denizli OSB olarak yenilikçi projelerle sanayimizi daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir uygulamalar ve dijital dönüşümle verimliliği artırırken, istihdam alanında da kalıcı çözümler üretiyoruz. Bölgemizin gücünü, birlikte çalışarak daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ