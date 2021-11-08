Miami'deki rezidansın tanıtımı İstanbul'da yapıldı

Miami'deki en gözde projelerden biri olan 'Miami Waldorf Astoria Residences' özel bir davetle İstanbul'da tanıtıldı.

Dünyaca ünlü 'Miami Waldorf Astoria Residences' projesi, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katılımıyla İstanbul'da tanıtıldı. Davetin ev sahibi Merve Gümüşyazıcı, kokteyl konuşmasının ardından projenin ön gösterimi barkovizyondan gelen konuklara izleterek proje hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Tanıtıma; Belkıs Aksoy, Heves Ekinci, Beste Yurttaş, Burcu Şendir, Buket Taşdelen, Nesligül Aksoy, Zafer Kozanoğlu, Arzu Kunt, Zeynep Germen, Fatoş Mildon, Nilgün Esinli, Serap Sarı, Elif İnci Aras başta olmak üzere cemiyet hayatının birçok tanınmış ismi katıldı.

Rezidans hakkında şu bilgiler verildi: Miami'nin en yüksek kulesi olma özelliği ile dikkat çekiyor. Ünlü mimarlar Carlos Ott ve Sieger Suarez tarafından tasarlanan bina üst üste düzensiz bir şekilde istiflenmiş cam küp görüntüsüne sahip. 100 katlı binanın her küpünde 10 kat bulunuyor. Rezidanslar Biscayne Körfezi, Miami Limanı, Brickell Bulvarı, Miami Şehir Merkezi, Key Biscayne, Atlantik Okyanusu ve South Beach'in dramatik manzarasına sahip. Farklı ev tiplerini içinde barındıran yapı Miami'nin simgesi halini almaya aday. - İSTANBUL