Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı

07.03.2022 22:00
Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı

Michelin, 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3'lük artışla 23 milyar 795 milyon avroya yükseltirken, net gelirini ise 1 milyar 220 milyon avro artışla 1 milyar 845 milyon avroya çıkardı.

Michelin, 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3'lük artışla 23 milyar 795 milyon avroya yükseltirken, net gelirini ise 1 milyar 220 milyon avro artışla 1 milyar 845 milyon avroya çıkardı.

Michelin, 2021 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Michelin grubu, 2 milyar 966 milyon avroluk segment faaliyet geliri elde etti.

Söz konusu dönemde grubun satışları yüzde 16,3'lük artışla 23 milyar 795 milyon avroya yükselirken, net geliri ise 1 milyar 220 milyon avro artışla, 1 milyar 845 milyon avro olarak gerçekleşti.

Lastik satış adetleri yüzde 11,8 oranında, lastik dışı satışları ise yüzde 7,7 oranında artış kaydetti. Otomotiv segmentinde 18 inç ve üzeri lastiklerdeki pazar payı kazanımları sayesinde, olumlu orijinal ekipman/değişim iş kolu karması grubun teknolojik inovasyon alanındaki önemli pozisyonunu korudu.

Grubun açıklanan 2021 performansı, "Michelin in Motion" stratejik planının üç önemli sac ayağını oluşturan "Çalışanlar", "Karlılık" ve "Gezegen" için belirlenen 2030 hedefleri ile uyumlu oldu. Yönetim pozisyonunda görev alan kadınların oranı yüzde 28,9'a yükselirken, işletme sermayesi üzerinden yüzde 10,3 oranında getiri elde edildi. "Race to Zero" anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte çevre taahhütleri güçlendirildi.

-"Grubumuz gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Michelin Grubu CEOsu Florent Menegaux, şunları kaydetti:

"Michelin, 2021 yılında bir yandan çalışanlarını korumaya yönelik önceliğini sürdürürken diğer yandan son derece zorlu koşullarda oldukça iyi sonuçlar elde etti. Karşılaştığımız birçok zorlukla her gün başarılıyla mücadele eden tüm çalışanlarımıza içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Elde ettiğimiz sonuçlar bize grubumuzun gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladığını gösteriyor. Michelin in Motion stratejimizin kesintisiz olarak uygulanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

YORUMLAR
500

Michelin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:06:37. #1.12#
SON DAKİKA: Michelin 2021 yılında satışlarını yüzde 16,3 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement