Michelin, Fransa'daki 2 Fabrikasını Kapatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Michelin, Fransa'daki 2 Fabrikasını Kapatıyor

Michelin, Cholet ve Vannes fabrikalarını 2026 başında kapatacağını duyurdu. 1254 işçi etkilenecek.

05.11.2024 15:17
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Fransız lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacağını duyurdu.

Michelin'den yapılan açıklamada, birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Cholet ve Vannes fabrikalarında en geç 2026 başında üretimin durdurulmasının planlandığı belirtildi.

"Avrupa'nın rekabet gücündeki düşüş" ve "otomobil ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümü", kapatma kararına gerekçe olarak gösterildi.

Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma planı kapsamında çeşitli departmanlardan 2 bin 389 pozisyonu iptal etmeyi planladığını açıkladı.

Kaynak: AA

Michelin, Ekonomi, Finans, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Michelin, Fransa'daki 2 Fabrikasını Kapatıyor - Son Dakika

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