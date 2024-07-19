Microsoft ve CrowdStrike Sorunu: ABD'de Ulaşım, Sağlık ve Kargo Hizmetleri Etkilendi - Son Dakika
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Ekonomi

Microsoft ve CrowdStrike Sorunu: ABD'de Ulaşım, Sağlık ve Kargo Hizmetleri Etkilendi

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel sorunun, ABD'de ulaşım, sağlık ve kargo gibi hizmetleri etkilediği bildirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, sorunu değerlendirmek ve ele almak için CrowdStrike ve Microsoft'un yanı sıra diğer ortaklarla çalıştığını açıkladı. Ulaşım sektöründe Delta Airlines, United Airlines ve American Airlines gibi şirketlerin uçuşları gecikirken, sağlık sektöründe hastanelerde ameliyatlar ve randevular iptal edildi. Kargo şirketleri FedEx ve UPS de teslimatlarda gecikmeler yaşandığını duyurdu. Finansal hizmetlerde ise Charles Schwab, çevrimiçi fonksiyonlarda yavaşlama olabileceğini belirtti. Microsoft ve CrowdStrike ise sorunun tespit edildiğini ve düzeltme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

19.07.2024 19:55
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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel sorunun, ABD'de ulaşım, sağlık ve kargo gibi hizmetleri etkilediği bildirildi.

Dünya genelinde çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerde aksamaya neden olan küresel yazılım sorununun etkileri ABD'de de görüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, X hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı ile sistem sorununu tam olarak değerlendirmek ve ele almak için CrowdStrike ve Microsoft'un yanı sıra federal, eyalet, yerel ve kritik altyapı ortaklarıyla birlikte çalıştığı aktarıldı.

Ulaşım

ABD merkezli birçok hava yolu şirketinin yazılım sorunundan etkilenmesi nedeniyle yolcular gecikmelerle karşı karşıya kaldı.

Bu kapsamda uçuşları etkilenen hava yolu şirketleri arasında Delta Airlines, United Airlines ve American Airlines gibi firmalar yer aldı. Söz konusu şirketler bazı uçuşlara yeniden başlayacaklarını bildirseler de gecikmeler konusunda uyardı.

Demiryolu şirketi Union Pacific de şirketin ağında "değişken düzeylerde etki" görüldüğünü bildirdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, CNBC'ye verdiği röportajda, ulaşımdaki gecikmelerin cumartesi gününe kadar düzelmesini beklediğini ifade etti.

Sağlık

ABD basınında yer alan haberlerde, küresel yazılım sorunu nedeniyle bazı hastanelerdeki ameliyatların ve randevuların iptal edildiği aktarıldı.

New York'taki Mount Sinai Hastanesinden yapılan açıklamada, yazılım sorunundan etkilenen sistemlerin belirlendiği ve kuruluşun teknoloji ekibinin etkilenen sistemleri düzeltmek için aktif olarak çalıştığı kaydedildi.

Miami Üniversitesi Hastanesi, elektronik tıbbi kayıt sistemi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda bağlantı sorunları yaşadığını bildirdi.

Mass General Brigham Hastanesinden yapılan açıklamada da sorunun kurumun birçok sistemini etkilediği aktarıldı. Açıklamada, sorun nedeniyle önceden planlanmış tüm acil olmayan ameliyatların ve randevuların iptal edildiği bilgisine yer verildi.

ABD'de bazı eyaletlerde, 911 acil yardım hattının da etkilendiği bildirildi.

Kargo

Kargo şirketi FedEx'ten yapılan açıklamada, üçüncü taraftan kaynaklanan sorunlar nedeniyle şirketin ağlarında "önemli aksamalar" görüldüğü belirtildi. Teslimatlarda gecikmeler olabileceği aktarılan açıklamada, şirketin sorunun etkilerini hafifletmeye çalıştığı bildirildi.

UPS'den yapılan açıklamada da küresel yazılım sorunu nedeniyle teslimatta gecikme olasılığı olduğu kaydedildi.

DHL de sorunun "sadece çok sınırlı ve yerel bir etkiye" sahip olduğu ve durumun izlendiği ifade edildi.

Finansal hizmetler

Finansal hizmetler şirketi Charles Schwab'dan yapılan açıklamada, belirli çevrimiçi fonksiyonların aralıklı olarak yavaşlayabileceği veya kullanılamayabileceği belirtildi.

Küresel yazılım sorunu

Dünya genelinde günün erken saatlerinde hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsasında, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirilmişti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını vurgulayarak, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada ise dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiği aktarılarak, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

United Airlines, Charles Schwab, Microsoft, Ulaşım, Güvenlik, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Microsoft ve CrowdStrike Sorunu: ABD'de Ulaşım, Sağlık ve Kargo Hizmetleri Etkilendi - Son Dakika

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