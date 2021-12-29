Midyat'ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde marketlerde kontroller yapan zabıta ekipleri, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırarak denetimlerini sürdürüyor.

Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik, tarihi geçmiş ve etiket denetimi devam ediyor. Bu kapsamda zincir marketler başta olmak üzere, satılan her türlü ürünün tarihi geçmiş, fiyat ve kasa karşılaştırması ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, denetimlerde ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı söyledi. Vatandaşların içinin rahat olmasını belirten Bayar, "Belediye olarak her alanda denetim ve kontrollerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Tespit etiğimiz firmalar hakkında işlem yapmaktayız. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor." dedi.

Markette alışveriş yapan Semra Erdem, denetimlerini sürmesini istediğini belirterek, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MARDİN