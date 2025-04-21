Migrenin Önemi ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Migrenin Önemi ve Tedavi Yöntemleri

Uzm. Dr. Figen Şensoy, migrenin doğru tanı ve tedavi ile yönetilebileceğini vurguladı.

21.04.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Figen Şensoy, migrenin sıradan baş ağrılarından farklı semptomlarla seyrettiğini, doğru tanı ve zamanında tedavinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şensoy, baş ağrısı ve migren arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şensoy, her baş ağrısının migren olmadığını ancak migrenin genellikle hafife alındığını vurgulayarak, doğru tanı ve zamanında tedavinin yaşam kalitesini ciddi şekilde artırdığını kaydetti.

Baş ağrısının stres, uykusuzluk, açlık ve yoğun çalışma gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabileceğini anlatan Şensoy, migrenin ise nörolojik bir hastalık olduğunu ve baş ağrısından çok daha fazlasını kapsadığını ifade etti.

Şensoy, migrenin sıklıkla başın tek tarafında zonklayıcı şekilde hissedildiğini, bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle seyrettiğini aktardı.

"Migren doğru tanı ve tedaviyle yönetilebilir"

Hastalardan, "Baş ağrım migren mi?" şeklinde sorular geldiğine işaret eden Şensoy, migren şüphesi taşıyanlara yönelik ayırıcı belirtilere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ağrı tek taraflı ve zonklayıcı mı? Atağa bulantı ya da ışığa duyarlılık eşlik ediyor mu? Ağrı, günlük yaşamı kesintiye uğratıyor mu? Bu sorulara 'evet' yanıtı veren hastaların mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Migren doğru tanı ve tedaviyle yönetilebilir."

Migren tedavisinde standart bir reçeteden söz edilemeyeceğinin altını çizen Şensoy, "Bazı hastalar atak sırasında kullanılan ilaçlarla rahat ederken, bazıları için koruyucu tedavi şarttır. Aynı zamanda stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavinin önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Şensoy, "Doğru tanı ve düzenli tedaviyle migren ataklarını en aza indirmek mümkün. Hastalarımızın şikayetlerini ciddiye alarak en uygun çözümü birlikte belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Baş Ağrısı, Gaziantep, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Migren, Migren, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migrenin Önemi ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:13:16. #7.13#
SON DAKİKA: Migrenin Önemi ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement