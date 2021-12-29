Üye Girişi
Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika

Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı

29.12.2021 10:59
Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı

Migros'un, yılbaşı alışverişi yapan müşterilerinin alışveriş tercihlerini ortaya çıkaran anketin sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor.

Migros'un, yılbaşı alışverişi yapan müşterilerinin alışveriş tercihlerini ortaya çıkaran anketin sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor.

Migros gelenekselleşen yılbaşı araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Buna göre, katılımcıların yüzde 70'i yılbaşı akşamını evde geçirmeyi tercih ederken, geçen yıl ailesiyle birlikte geçireceğini belirtenleri oranı yüzde 67'den yüzde 76'a yükseldi.

Salgının etkilerinin devam ettiği bu yıl da şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri planlanmazken, ankete katılanların yüzde 93'ü yılbaşı akşamı seyahat etmeyeceğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 82'sinin yeni yıldan en büyük beklentisi sağlık. Araştırmaya göre bu yıl yılbaşı çekilişine olan ilgide de artış görülüyor.

-Evlerdeki yılbaşı hazırlıkları bu yıl daha da özenli

Araştırmaya göre, geçen yıla kıyasla değişen yılbaşı kutlama alışkanlıklarının başında evlerde yapılan hazırlıklar geliyor. Katılımcıların yüzde 43'ü evlerinde yapacağı hazırlığa daha çok özen göstereceğini, yüzde 21'i de salgın nedeniyle seyahat etmeyeceğini söylüyor. Yılbaşı market alışverişini çevrim içi olarak yapacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 14. Yılbaşı market alışverişleri ortalama 3 gün önceden ve daha çok eş ya da aileyle birlikte yapılırken, bunun için zincir marketler tercih edildiğini ortaya çıkıyor. Yüzde 22'lik kısım internet ve mobil uygulama üzerinden alışverişini yapmayı tercih ediyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 65'i yılbaşı için her zamankinden farklı bir market alışveriş listesi yaptığını belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 69'u sevdiklerinin yeni yılını hediyeyle kutlamak istiyor. Hediye alışverişi en çok AVM ve online alışveriş sitelerinden yapılıyor. Alışveriş merkezlerini tercih edenler yüzde 65, online sitelerden alanlar yüzde 62 oranında. Hediye alanların ilk tercihi yüzde 48 ile bu yıl da kozmetik olurken, yüzde 46'sı züccaciye ve ev eşyaları, yüzde 45 ise hazır giyimden yana seçim yapacağını söylüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Migros Ticaret A.Ş. Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, her bütçeye hitap eden, kaliteli ve zengin ürün çeşidiyle müşterilerin yanında olduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gelenekselleşen yılbaşı araştırmamız ile müşterilerimizin yılbaşı alışveriş tercihlerini analiz ediyor, yaptığımız anket çalışmalarıyla yılbaşı alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyuyoruz. Bu yıl yaptığımız araştırma tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yılbaşı kutlamaları ve alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini gösterdi. Tüketicilerin çok büyük bir çoğunluğunun yılbaşı kutlamasını evde ve aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bunun yanında, yeni bir yılı karşılamanın verdiği heyecanın yapılan alışverişlerle evlere daha fazla yansıtılacağını, hazırlıkların geçen yıla kıyasla daha özenli bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Migros olarak, biz de gerek kaliteli ve zengin ürün çeşidimiz, gerekse her bütçeye hitap eden fiyatlandırmamızla müşterilerimizin yanında olarak, sevdikleriyle geçirecekleri bu değerli anları daha keyifli kılmak için çalışıyoruz."

YORUMLAR
500

MİGROS TİC. A.Ş., alışveriş, Yılbaşı, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor! Türkiye'nin en özel buzağısı Bayburt'taki çiftlikte özel olarak tutuluyor!         
11:22
Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti         
11:18
Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:12
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor         
10:54
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:24 Mecburi psikoteknik belgesi almayan sürücülere bin 606 lira ceza kesilecek
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: Migros'un 2022 yılbaşı araştırmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement