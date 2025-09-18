MIHAS 2025: ASEAN Pavyonu Açıldı

KUALA Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) - Japonya Merkezi (AJC) işbirliğiyle düzenlenen ASEAN Pavyonu, Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025 kapsamında ziyaretçilere kapılarını açtı.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Malezya Dış Ticareti Geliştirme Merkezi (MATRADE) koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilen MIHAS, bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı çerçevesinde hayata geçirilen ASEAN Pavyonu, bölgesel ticaret, yatırım ve helal ekonomisinde inovasyonun geliştirilmesine yönelik ortak kararlılığı yansıtıyor.

Pavyonda, ASEAN üye devletlerinden seçilen 20 firma yer alırken, bölgenin kültürel zenginliğini ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını yansıtan bu firmalar arasında, yerel üreticiler ve kadın girişimciler dikkati çekiyor. Pavyon, ASEAN'ın kapsayıcı ve rekabetçi endüstrilere olan bağlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

"Bu girişim, ASEAN, Japonya ve Malezya arasında daha güçlü ve sürdürülebilir ortaklıkların gelişmesine katkı sağlayacak"

ASEAN pavyonunun açılış törenine ASEAN üyesi ülkeler, Japonya ve Malezya'dan üst düzey yetkililer katıldı.

17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MIHAS 2025 süresince ASEAN Pavyonu'nda iş eşleştirme görüşmeleri, ticari ağ oluşturma etkinlikleri ve ürün tanıtımları düzenleniyor. Etkinlik, ASEAN firmalarının uluslararası alıcılar, yatırımcılar ve stratejik ortaklarla doğrudan temas kurmasına olanak sağlıyor.

Törende konuşan ASEAN-Japonya Merkezi Genel Sekreteri Dr. Kunihiko Hirabayashi, ASEAN Pavyonu'nun küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik fırsatlar oluşturma açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu girişim, ASEAN, Japonya ve Malezya arasında daha güçlü ve sürdürülebilir ortaklıkların gelişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

MATRADE yetkilileri de MIHAS'ın, Malezya'nın küresel bir helal merkezi olma vizyonunu destekleyen önde gelen bir platform olduğunu bildirdi.