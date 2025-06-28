Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum havalimanı 2025 yılının ilk 5 ayında 918 bin 020 yolcuya ve 9 bin 637 uçuş trafiğine hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Mayıs ayında hizmet verilen yolcu sayısı 406 bin 151 kişi, uçak sayısı 3 Bin 364 ve taşınan yük miktarı da 4 bin 274 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Milas-Bodrum Havalimanı'nın 2025 İlk 5 Aylık Verileri Açıklandı - Son Dakika
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