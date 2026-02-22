Milas-Bodrum Havalimanı Ocak 2026 Verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bun 763 yolcuya hizmet verdi.

