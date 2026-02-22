Milas-Bodrum Havalimanı Ocak 2026 Verileri - Son Dakika
Milas-Bodrum Havalimanı Ocak 2026 Verileri
22.02.2026 12:58
Milas-Bodrum Havalimanı Ocak'ta 108 bin 763 yolcu taşıdı, 1.177 uçak ve 801 ton yük hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bun 763 yolcuya hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 763 kişi, uçak sayısı Bin 177 ve taşınan yük miktarı da 801 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

