Milas-Bodrum Havalimanı Ocak 2026 Verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bun 763 yolcuya hizmet verdi.
Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 763 kişi, uçak sayısı Bin 177 ve taşınan yük miktarı da 801 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA
