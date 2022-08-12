Muğla'da sulama imkanı bulunmayan tarlalarda tütün üretimi yapılıyor

Milas ilçesinde kırsalda sulama imkanı bulunmayan tarlalarda tütün üretimi devam ediyor.

Geçmişten bu güne bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik eden ilçede, şark tütünü üretimi geçmişe göre azalsa da halen sürüyor.

Kırsalda tarımsal üretim yapan çiftçiler için bir gelenek, "aş ve ekmek" anlamına gelen tütün üretimi, fidelerin bin bir emekle ve zahmetle toprakla buluşturulmasıyla başlıyor.

Aile bireylerinin katılımıyla, komşularla, işçilerle sabahın erken saatlerinde ve akşam serinliğinde en az 3 defa hasat edilen tütün, daha sonra eve getirilerek, şiş yardımı ile iplere diziliyor, kurutuluyor ve satışa sunuluyor.

İlçedeki tarımsal faaliyetlerde modern yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırarak, üretimde yüksek verim ve kalite için çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Milas Ziraat Odası, ziraat mühendisleriyle tütün üreticiliğinde yaşanan sorunların çözümü için tarlalarda incelemelerde bulunuyor, tütün çiftçileriyle bir araya geliyor.

İlçede tütünün en yoğun üretildiği Ortaköy ve Akkovanlık mahallelerinde, tütün yetiştiricileri ile bir araya gelen ziraat mühendisleri, tütün hasadı yapan çiftçilerle görüşüyor.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas'ta sulama imkanı bulunmayan kırsaldaki tarlalarda, 90'lı yıllarda 4 bin 500 çiftçinin yılda ortalama 32 bin ton tütün ürettiğini belirtti.

Türk tütünün dünya tütün piyasasında aranan bir ürün olarak, bir dönem Türkiye'nin çok önemli bir ihraç kalemi olduğuna dikkati çeken Atıcı, "Milas ilçesinde üretilen tütün üstün kalitede. Susuz tarımın yapıldığı kırsalda ekonomik kalkınma için tütün üreticiliğinin desteklenerek, mutlaka yeniden ana ürün olması gerekiyor." dedi.

Çocukluğundan bu yana neredeyse tüm kazanımlarını tütün üretiminden sağladığını aktaran 61 yaşındaki Kübra Görgülü ise halen çocuklarıyla, ailesiyle tütün üretimi yapabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.