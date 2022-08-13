Milas OSB'de ilk sanayi tesisinin yapı ruhsatı verildi

Milas OSB'de ilk yapı ruhsatı Milas Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle hak sahibi firmaya verildi. Ruhsat, Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke tarafından firma yetkilisi Harun Aykal'a teslim edildi. Aykal, kendilerine tahsisi yapılan sanayi parselinde hafriyat çalışmalarının on gün içinde biteceğini ve Milas OSB'de ilk fabrika temelini kendilerinin atacağını bildirdi.

Milas OSB'de ilk yapı ruhsatı Milas Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle hak sahibi firmaya verildi. Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Reşit Özer, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül ile OSB yetkililerinin katıldığı törende OSB'de ilk yapı ruhsatı, Bodrum Ambalaj Tur. İnş. Geri Dönüşüm Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti yetkilisi Harun Aykal'a teslim edildi. Kaymakam ve OSB Yönetim Kurul Başkanı Mustafa Ünver Böke, firma temsilcisi Harun Aykal'ı ilk yapı ruhsatını alan firma olmaları nedeniyle kutladı ve hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Milas OSB'de ilk yapı ruhsatı alan firma olmanın gururunu yaşadıklarını belirten firma yetkilisi Harun Aykal "Aslında arazi yapısı nedeniyle en zor parsel bize düşmüştü. Buna rağmen yılmadık ve ilk yapı ruhsatını biz aldık. Şu anda parselimizde hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 10 gün içinde fabrikamızın temelini atacağımızı umuyoruz" diyerek OSB yöneticilerine teşekkür etti. - MUĞLA