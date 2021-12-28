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Tüfenkci: "Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz" - Son Dakika

Tüfenkci: "Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz"

28.12.2021 11:38
Tüfenkci: "Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz"

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı konuşmada, "Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı konuşmada, "Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz" dedi.

Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek yatırım ve taleplerle ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarlar Derneğinde yaptığı açıklamada, hükümetin icraatlarından bahseden Tüfenkci, muhtarlara ekonomi ile ilgili müjdeler verdi. Tüfenkci, aldıkları tedbirlerle kur atağının önünü kestiklerini belirten Tüfenkci, "Sizler mahallelerimizi en güzel konuma getirme mücadelesi verirken, bizler de Türkiye'de Malatya'yı en güzel konuma getirme mücadelesini veriyoruz. Salgınla birlikte dünya ticareti yaklaşık 3.1 küçüldü ve dünyada emtia fiyatlarının da çok yüksek oranlarda artmasıyla, bunun yansımasını biz de yaşamaya başladık. Aynı zamanda kur üzerinden Türkiye'ye finansal oyunların oynandığını hep beraber gördük. Döviz üzerinden oynanan oyunlar hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle Allah'a hamdolsun engellenmiş oldu. Şimdi fiyatları aşağı çekmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah en kısa sürede fiyatlar da düşmeye başlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Onun için asgari ücreti 4 bin 250 TL'ye çıkardık. Üzerindeki vergi yüklerini kaldırdık. Bütün hükümetlerin hayaliydi bu. Muhalefetin de iktidara gelirsek kaldıracağız dedikleri, 70 yıldır kaldıramadıkları askeri ücretin üzerindeki vergiyi bu dönem kaldırmış olduk. Bu sadece asgari ücret değil, bütün çalışanlar için o miktara kadar bütün vergiler kaldırıldı demektir. Aynı zamanda emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın satın alma gücünü yükseltmemiz lazım. AK Parti iktidarları olarak bugüne kadar Türkiye'yi her alanda en az dört katı büyüttük. Bundan geriye dönüş olamaz. Bundan sonrasına gitmek lazım. Türkiye'de alt yapıları tamamladık. Bütün iller arasında artık duble yollarda seyahat ediyoruz. Eskiden 26 havaalanı varken şu anda 56 havaalanı var. Bu sene yapılacak olanlarla bu sayı 61'e ulaşacak" diye konuştu.

"Malatya pilot illerden biri"

Tüfenkci, devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"Malatya'da daha önce bir üniversite varken, bir üniversite daha kazandırdık. Üçüncü üniversitenin de yapılması noktasında girişimlerimiz var. Yıkılan devlet hastanemizin yerine Battalgazi Hastanemizi koyduğumuz gibi, devlet hastanemizi de eğitim araştırma hastanesi yaparak yanına Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de yaptık. Yine Yeşiltepe bölgesinde adliye sözümüzü de aldık. Bunun ihalesini de 2022'de yapmış olacağız. SGK binamızı bitirmek üzereyiz. İlk çeyrekte inşallah hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu arada yeni bir arıtma tesisi yapıyoruz. İnşallah 2023'ün başında orayı devreye aldığımızda daha nitelikli yatırımların da Organize Sanayi Bölgesine geldiğini göreceğiz. Küçük sanayinin şehir dışına çıkarılması projesinde pilot illerden birisi de Malatya. Onunla ilgili de yer tahsisimizi yaptık. Büyükşehir Belediyemiz projeyi bitirdiğinde, sanayimizi güzel bir yere taşıyarak rekabet etme imkanı sağlamış olacağız." - MALATYA

Tüfenkci: Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz
Tüfenkci: Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz
Tüfenkci: Emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz

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Merkez Karar Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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