Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'nde konuştu: - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'nde konuştu:

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- "Dünyada üniversiteler başka bir performans kriterleriyle ölçülüyor artık, toplumsal katkı. Şehrin ekonomik kalkınmasına, toplumsal yapısına, üniversitede üretilen bilimsel altyapı katkı veriyor mu vermiyor mu ne kadar ekonomik değer üretiyor, ne kadar girişimciyi eğitiyor ve üreticilere nasıl katkı sağlıyor? Bunlara bakmamız lazım" "Q1 dergilerde yayınlanan yayın sayısının fazla olması üniversite rektörlerimiz için performans göstergesidir. Doğru ama rektörlerimiz, akademisyenlerimiz tek performans göstergesi olarak bunu alırsa eğer hata yaparlar. Sırça köşklerde akademik çalışma yapan mekanizmalara dönüşürler"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada üniversiteler başka bir performans kriterleriyle ölçülüyor artık, toplumsal katkı. Üniversitelerin performansını toplumsal katkı üzerinden ölçüyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Erzurum Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 1. Erzurum Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, programa davetinden dolayı Borsa Başkanı Hakan Oral'a teşekkür etti.

Toplantıya katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Tekin, "Şehirde bu türden ortak aklı inşa etmek üzere yapılan toplantıların bereketli sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

Tekin, programda yapılan sunumlarla ilgili notlar aldığını belirterek, konuları değerlendireceğini aktardı.

" 'Stadı yapıyoruz, Erzurumspor'a sahip çıkmazsanız çok kızarım' dedi "

Bakanlık görevine başladıktan sonra Erzurum'a geldiğinde stad konusunun kendisine iletildiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Stadyum meselesini Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştum hatta AK Parti Kongresi'nin olacağı akşam Erzurum'a Cumhurbaşkanımız gelmeden bir kez daha konuştum. Cumhurbaşkanımız burada söz verdikten sonra ilgili bakanlarla konuştum, ilgili bakanlar yatırım programına alındıktan sonra Cumhurbaşkanımıza yatırımın realize edilmesi için yeniden arz edilmesi gerekiyordu, tekrar gittim konuştum. Cumhurbaşkanımız 'bak stadı yapıyoruz, Erzurumspor'a sahip çıkmazsanız çok kızarım' dedi."

Bakan Tekin, 20 bin kişilik stadyum bittiğinde içerideki bütün maçların tam dolulukla oynanması için Erzurumlulardan söz aldı.

Erzurum'un ikinci probleminin havaalanıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Tekin, "Sefer sayılarının artırılmasıyla ilgili konuyu defalarca Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanıyla konuştum, Sekmen Başkanımız da şahittir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla defalarca konuştum. Burada fizibilite çalışması yapıldı, sefer sayısının artırılması konusunda pistlerin yetersiz olduğu söylenildi. Şimdi pistte inşaat var, Erzurumlular sefer sayıları azaldığı için şikayet ediyor. Pist bittiğinde uluslararası konuları ve diğer konuları gündemimize alacağız. Pist bittiğinde uçakların boş gitmemesi lazım. Bunun da sözünü istiyoruz, takip edeceğiz." diye konuştu.

"Üniversitelerde performans kriterleri artık, 'toplumsal katkı' "

Tekin, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinden tarım ve hayvancılıkla ilgili süt ve farklı alanlarda verimi artırmak için katkı sağlayacak çalışmalar yapmalarını, çiftçi ve üreticilere destek olmalarını istedi.

Üniversitelerin bulundukları şehre katkı sağlaması gerektiğini söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Q1 dergilerde yayınlanan yayın sayısının fazla olması üniversite rektörlerimiz için performans göstergesidir. Doğru ama rektörlerimiz, akademisyenlerimiz tek performans göstergesi olarak bunu alırsa eğer hata yaparlar. Sırça köşklerde akademik çalışma yapan mekanizmalara dönüşürler. Dünyada üniversiteler başka bir performans kriterleriyle ölçülüyor artık, toplumsal katkı. Şehrin ekonomik kalkınmasına, toplumsal yapısına, üniversitede üretilen bilimsel altyapı katkı veriyor mu, vermiyor mu, ne kadar ekonomik değer üretiyor, ne kadar girişimciyi eğitiyor ve üreticilere nasıl katkı sağlıyor? Bunlara bakmamız lazım."

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum konusundaki hassasiyetini ve samimiyetini çok iyi bildiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar Erzurum'la ilgili ne götürdüysem Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandım. Erzurum bildim bileli bugünkü karşılığıyla Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da Erzurum'un bu desteğine asla kayıtsız kalmıyor. Ama biz giderken ülke kaynaklarını doğru, rasyonel optimum kullanacak projelerle gideceğiz. Erzurum'a değer katacak projelerle gideceğiz. Eğer bu projeleri hep beraber üretirsek hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının buraya çekilmesi anlamında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinErzurumEkonomiSon Dakika

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