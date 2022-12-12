Bakan Nebati'den çok konuşulacak asgari ücret sözleri: Ne verilse haklarıdır, fakir fukaraya vermek bereket getirir - Son Dakika
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Bakan Nebati'den çok konuşulacak asgari ücret sözleri: Ne verilse haklarıdır, fakir fukaraya vermek bereket getirir

12.12.2022 11:31

Milyonlar, asgari ücret toplantılarından çıkacak zam kararına kilitlenmişken Bakan Nebati'den ses getirecek bir açıklama geldi. Bakan Nebati, "Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadeleriyle dikkat çekti.

8 milyona yakın asgari ücretli 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından çıkacak karara odaklanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gündemdeki konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"VATANDAŞ BAZ ETKİSİNE DEĞİL CEBİNE BAKAR"

Enflasyonun aralık ayından itibaren düşmeye başlayacağını belirten Bakan Nebati, "Vatandaş enflasyonda 'baz etkisi'ne değil, cebine bakar. Doğru, matematiksel bir düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak" dedi.

"BU YILI YÜZDE 65 ENFLASYONLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"

2023 yılı asgari ücretine dair de konuşan Bakan Nebati, "Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95'i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak" ifadelerini kullandı.

"NE VERİLSE HAKLARIDIR"

Ekonomim dergisine konuşan Bakan Nebati'nin açıklamalarının devamında kullandığı "Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir" ifadeleri de dikkat çekti.

YORUMLAR (5)
  • Veli Martlak: Ne günlere kaldık fakir fukara sınıfına da düşürdunuz ya.ALLAH büyük inşallah vatandaşlarin gözleri açılmış tır da sizi bı an önce geldiğiniz noktaya gönderir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferhat Ağbulak: Sayın bakan sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz fakir fukara derken neyi kasdettiniz acaba Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Nureddin Nebati, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den çok konuşulacak asgari ücret sözleri: Ne verilse haklarıdır, fakir fukaraya vermek bereket getirir - Son Dakika


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