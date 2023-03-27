Artışın ardından emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Bakanlık açıkladı - Son Dakika
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Artışın ardından emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Bakanlık açıkladı

27.03.2023 13:59

Milyonlarca emekliyi enflasyona ezdirmemek için yapılan çalışmalar sürüyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarken, bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, zammın uygulandığı emekli maaşları ve Ramazan Bayramı için verilen ikramiyelerin nisan ayı içerisinde ödeneceği belirtilirken, ikramiyeden EYT kapsamında emekli olacakların da yararlanacağı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürdürülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TL'YE YÜKSELTİLİYOR

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NİSAN AYI İÇİNDE HESAPLARDA

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği öğrenildi. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Bu maaşla yönetenler fazla değil 2 ay boyunca geçinsin Cevap Yaz 30 18 Yayından Kaldır
  • alos : kaç istiyon yaz. 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Artışın ardından emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Bakanlık açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artışın ardından emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Bakanlık açıkladı - Son Dakika
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