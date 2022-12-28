Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunacak

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kritik bir toplantı yapılıyor.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de yer aldığı toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da merak edilenler arasında. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.