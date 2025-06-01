Minikler Süt Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Minikler Süt Günü'nü Kutladı

01.06.2025 16:05
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Öğrenciler ineklerle birlikte süt içerek Dünya Süt Günü'nü Uludağ Üniversitesi'nde kutladı.

Minikler inekler arasında süt içerek Süt Günü'nü kutladı

Çocuklar Dünya Süt Günü'nü sütün kaynağıyla kutladı

BURSA - Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dünya Süt Gününü minik öğrencilerle birlikte fakültenin hayvan çiftliğinde kutladı. Emir-Koop İlkokulundan gelen 1. sınıf öğrencileri, hem doya doya süt içti hem de çiftlikte sütün kaynağını görme fırsatı buldu.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Çiftliğine gelen 100'e yakın minik öğrenci keyif dolu anlar yaşadı. İneklerin arasında bardak bardak dağıtılan sütten içen minikler, büyükbaş hayvanları sevme fırsatı buldu. Sütün sadece marketten olmadığını görme fırsatı bulan minikler, süt bıyığa da yapmayı ihmal etmedi. Programa katılan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı da olan Hamit Can, doğanın insanlığa sunduğu en önemli nimetlerden olan sütün hayattaki yerini kutlamak için çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Dünya Süt Günü'nün insan ve toplum sağlığı ile ekonomi açısından taşıdığı önemi anlatmak için önemli fırsat olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu;

"Süt yaşamın kaynağı, doğanın mucize içeceği. Vitamin ve minarel içeriğiyle vazgeçilmez besin kaynağı. Her gün içilen bir bardak süt, yeni neslin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacaktır. Böylesine önemli bir ürünü üreten çiftçilerimizi de unutmamak gerekiyor. Her gün sabah 05.00-06.00'da kalkıp, hayvancılık yapanlar sütleri sağıp uygun şartlarda endüstriye ulaştırma telaşındalar. Kolay değil gerçekten büyük bir görevi üstleniyorlar. Süt endüstrisinin sürdürülebilir şekilde ham maddeyi işleyip tüketicilere ulaştırması da kolay değil. Onlar da bir teşekkürü hak ediyorlar."

"Mottomuz, her yaşta insan için günde bir bardak süt içelim. İçemiyorsak her gün bir kibrit kutusu kadar peynir yiyelim, yoğurdu eksik etmeyelim" diyen Can, süt ve ürünlerinin 7'den 70'e her yaşta herkese faydalı bir ürün olduğuna dikkati çekti.

"Süt beyaz altın"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Üstüner ise genellikle okullarda yapılan kutlamayı bu kez işin kaynağında gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini belirtti. Üstüner, şunları kaydetti;

"Dünya Süt Günü dolayısıyla biz çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezine çağırdık. İstedik ki; sütün üretildiği inekleri görsünler. Sütün nasıl sağıldığını görsünler, öğrensinler istedik. Burada sütün üretimini gördüler hem de sütü üreten fabrikayla tükettiler. Çocukların, marketten alınan sofraya gelen sütün asıl üretildiğini görmeleri çok önemli. Süt, çok önemli hayvansal protein kaynaklarından birisi. Yaşlılar için kemik problemleri yaşanmaması için önemli."

Bir bardak süt içen herkesin üreticiyi hatırlamasını arkasındaki emeği görmesini ve Dünya Süt Günü'nün önemini vurgulamaya çalıştıklarını aktaran Üstüner, "Güçlü toplulm, sağlıklı insanlarla güçlü üreticilerle olur. Bunun da temeli süttür. Süt sadece içme sütü olarak değil birçok üründe kullanılan beyaz altındır" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından alınan karar doğrultusunda her yıl 1 Haziran, Dünya Süt Günü olarak kutlanmakta, bu tarihi kapsayan hafta ise Dünya Süt Haftası olarak kabul edilmektedir. Sütün insan sağlığı açısından önemine dair farkındalık oluşturmak ve süt sektörünün ekonomik ve toplumsal katkılarına dikkat çekmek amacıyla bu özel gün, dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dünya Süt Günü'nün 1 Haziran olarak belirlenmesinin temel nedeni, birçok ülkede bu tarihte halihazırda sütle ilgili kutlamaların yapılmakta olmasıdır. İlk yıllarda Mayıs ayı içinde kutlanan bu özel gün, Çin gibi bazı ülkelerde aynı dönemde çok sayıda özel gün olması nedeniyle daha sonra 1 Haziran tarihine sabitlenmiştir. Günümüzde bazı ülkelerde yalnızca 1 Haziran günü kutlanırken, bazı ülkelerde ise bu tarihi kapsayan hafta boyunca etkinlikler düzenlenmektedir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Minikler Süt Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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