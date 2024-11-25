MIP, 14. Kez Yılın Liman İşletmecisi Ödülünü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MIP, 14. Kez Yılın Liman İşletmecisi Ödülünü Aldı

MIP, 14. Kez Yılın Liman İşletmecisi Ödülünü Aldı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez ödüllendirildi.

25.11.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 15.'si düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülüne layık görüldü.

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarının ev sahipliğinde, 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının ödül törenine, lojistik sektörü yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahiplerine ulaştı. MIP adına ödülü, Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği 'Liman İşletmecileri' kategorisinde, her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP, 'Yılın Liman İşletmecisi' oldu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, mersin, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MIP, 14. Kez Yılın Liman İşletmecisi Ödülünü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
21:13 Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:00:03. #1.13#
SON DAKİKA: MIP, 14. Kez Yılın Liman İşletmecisi Ödülünü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.