MIP, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 14. Kez 'Yılın Liman İşletmecisi' Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

MIP, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 14. Kez 'Yılın Liman İşletmecisi' Ödülünü Aldı

MIP, Atlas Lojistik Ödülleri\'nde 14. Kez \'Yılın Liman İşletmecisi\' Ödülünü Aldı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı'nda düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülüne layık görüldü. MIP, lojistik sektöründeki başarıları ve büyüme hedefleriyle dikkat çekiyor.

25.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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MERSİN Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl on beşincisi düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14'üncü kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülüne layık görüldü.

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nın ev sahipliğinde 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının ödül töreni 21 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Ödül törenine lojistik sektörü yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahiplerine ulaştı.

MIP, lojistik sektörü medyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle devam eden 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasında Liman İşletmecileri kategorisinde bir kez daha 1'inciliği elde etti. MIP adına ödülü MIP Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin Lider Limanı MIP, 'Yılın Liman İşletmecisi' oldu.

SINGH: BU ÖDÜL ÇALIŞMALARIMIZ VE HİZMETLERİMİZDEKİ KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MIP, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 14. Kez 'Yılın Liman İşletmecisi' Ödülünü Aldı - Son Dakika

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