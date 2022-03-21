Mısır'da sübvansiyonsuz ekmek fiyatlarına zam - Son Dakika

Mısır hükümeti, buğday ve enerji başta olmak üzere üretim girdilerindeki maliyet artışları nedeniyle ekmek fiyatlarına ortalama yüzde 30 oranında zam yaptı.

Ülkede sübvansiyonsuz ekmek fiyatlarında ortalama yüzde 30 oranında artış yapan karar resmi gazetede yayınlandı.

Böylece 45 gram ekmek 50 kuruş, 65 gram ekmek 75 kuruşa yükselirken, 90 gram ekmeğin fiyatı ise 1 cüneyh oldu.

Ayrıca bu rakamları ihlal edenlere 100 bin liradan az olmamak ve 5 milyon lirayı geçmemek üzere para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rusya- Ukrayna savaşı, buğday, enerji ve türevleri gibi ana ürünlerin fiyatlarında keskin artışlara neden oluyor. Birçok ülke, gıda ürünlerinin yurtdışına ihracatını yasaklıyor.