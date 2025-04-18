Mitsubishi Electric'ten Yeni Nesil SCARA Robotlar - Son Dakika
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Ekonomi

Mitsubishi Electric'ten Yeni Nesil SCARA Robotlar

Mitsubishi Electric, MELFA RH-10CRH ve RH-20CRH robotlarıyla verimlilik ve düşük maliyet sunuyor.

18.04.2025 15:33
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Mitsubishi Electric, düşük bakım maliyeti ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil "SCARA" robot serisi MELFA RH-10CRH ve RH-20CRH ile nitelikli iş gücü açığına çözüm sunmayı hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yüksek hız, kolay kurulum ve üstün verimlilik sunan bu kompakt ve hafif robotlar, kolayca entegre edildiği dar alanlarda üstün performans sergileyerek operasyonel esnekliği üst düzeye çıkarıyor.

Dijital üretim süreçlerine esneklik kazandıran ve nitelikli iş gücü açığına çözüm sunan yeni nesil SCARA robotlar, montaj, kaplama ve hassas taşıma gibi çeşitli uygulamalara uygun şekilde çok yönlü kullanılıyor. 600 ile 1000 milimetre arasında değişen erişim mesafesine sahip MELFA RH-10CRH ve RH-20CRH, sırasıyla 10 ve 20 kilogram taşıma kapasitesi sunarak farklı üretim ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek performans sağlıyor.

RH-10CRH, özellikle gıda ve otomotiv sektörlerinde taşıma ve montaj işlemleri için ideal bir çözüm sunarken, RH-20CRH ise ağır yüklerin taşınması ve paketlenmesi gibi daha zorlu görevler için tasarlandı.

Batarya değişimine ihtiyacı ortadan kaldırıyor

Robotlar, bataryasız motor teknolojisi sayesinde periyodik batarya değişimi ihtiyacını ortadan kaldırarak bakım süresini ve maliyetlerini azaltıyor. Batarya tükenmesi nedeniyle robotun konum bilgisini kaybetme riski de bulunmuyor.

Uzun üretim süreçlerinde veya uzun süreli duraksamalar sonrasında yüksek güvenilirlik sunan robotlar, sadeleştirilmiş tasarımı sayesinde verimlilik artışı sağlıyor. Önceki modellere kıyasla bileşen sayısının önemli ölçüde azaltılması, robotların ağırlığını yüzde 69'a kadar düşürerek kurulum ve tesis maliyetlerini azaltıyor. Bu sayede uzun vadeli operasyonel güvenilirlik artarken, entegre kablolama ve hava boruları sayesinde bağlantı karmaşıklığı azaltılarak kurulum süreci önemli ölçüde sadeleşiyor.

Gelişmiş 3D ve 2D görüş sensörleriyle uyumlu çalışan MELFA RH-CRH serisi, hassas taşıma ve montaj işlemlerinde yüksek hız ve doğruluk sunuyor. Kuvvet algılama yetenekleri ve "CC-Link IE Field Basic" uyumluluğu sayesinde Mitsubishi Electric'in diğer otomasyon ürünleriyle sorunsuz entegre olabilen robotlar, opsiyonel güvenlik çözümleri sayesinde işbirliğine dayalı üretim alanlarında güvenli çalışma ortamları oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Geliştirme Bölümü Takım Lideri Keisuke Matsumura, MELFA RH-CRH serisinin modern üretim zorluklarına karşı yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti.

Robotların üreticilere verimlilik ve performans artışı sağladığına değinen Matsumura, "MELFA RH-CRH serisi, MELSOFT VIXIO ile yapay zeka destekli görsel denetim ve MELSOFT Gemini ile dijital ikiz oluşturma gibi Mitsubishi Electric'in ileri düzey yazılım çözümleriyle entegre edildiğinde, otomasyon kapasitesini artırarak ek maliyet tasarrufları ve sistem avantajları sunuyor. " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten Yeni Nesil SCARA Robotlar - Son Dakika

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