Mitsubishi Electric'ten Yenileme Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Mitsubishi Electric'ten Yenileme Merkezi

Mitsubishi Electric, Türkiye genel merkezinde CNC Refurbishment Center'ı hizmete aldı.

20.09.2024 12:48
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Mitsubishi Electric, Türkiye'deki genel merkez binasında"CNC Refurbishment Center"ı hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mitsubishi Electric, Türkiye'deki genel merkezinde hizmete aldığı "CNC Refurbishment Center" ile müşteri memnuniyetini de bir adım öteye taşıyor. Arızalı veya ömrünü tamamlamış ürünleri, yenileyerek tekrar kullanıma sunan ve Mitsubishi Electric CNC birimi altında hizmete alınan bu merkez, şirketin Türkiye sanayisinin potansiyeline ve iş ortakları ile uzun süreli memnuniyete dayalı stratejik hedeflerine olan inancını yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, Mitsubishi Electric'in hem global vizyonuyla hem de operasyonel süreçleriyle geri dönüşüme ve döngüsel ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Geçgel, sürdürülebilirliğin, dünyanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Mitsubishi Electric, global çevre politikalarıyla bu alandaki kararlılığını gösteriyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çevre dostu çözümler üretiyor. Mitsubishi Electric Türkiye olarak, genel merkezimizde hizmete aldığımız CNC Refurbishment Center ile eski ve arızalı ürünleri üretim sistemine yeniden kazandırarak, teknolojik atıkların azaltılmasına da önemli bir katkı sağlıyoruz. Böylece ürünlerin yaşam döngüsünü iyileştirerek Türkiye'de endüstriyel ekonominin gelişimine de destek oluyoruz. Bu alandaki hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

Hizmet anlayışlarında müşteri memnuniyetinin en önemli parametre olduğuna değinen Geçgel, yaptıkları bu yatırımla ürünlerini Mitsubishi Electric'in yüksek kalite standartlarından ödün vermeden yenilediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Son Dakika

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