Mitsubishi Electric, Yenilikçi 100 Şirket Arasında

27.03.2026 12:37
Mitsubishi Electric Corporation, fikri mülkiyet alanındaki performansıyla 14'üncü kez "dünyanın yenilikçi 100 şirketi" arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Birleşik Krallık merkezli küresel bilgi hizmetleri şirketi Clarivate Plc tarafından hazırlanan "Clarivate Top 100 Küresel Yenilikçiler 2026" listesine fikri mülkiyet (IP) kategorisinde 17'nci sıradan girdi.

Clarivate tarafından 2012'de başlatılan ödül programı, patent verilerine dayanıyor. Adaylar, 2000 yılından bu yana 500 ve üzeri patent başvurusu yapmış, 2020-2024 yılları arasındaki beş yıllık dönemde 100'den fazla buluşu patent olarak tescil edilmiş şirket ve kuruluşlar arasından seçiliyor. Her yıl dünya çapındaki şirketleri belirlemek için "etki", "başarı oranı", "coğrafi yatırım" ve "özgünlük" olmak üzere dört kriter değerlendiriliyor.

Listeye 14'üncü kez giren Mitsubishi Electric, fikri mülkiyeti gelecekteki büyüme ve gelişim için kritik bir iş kaynağı olarak stratejik biçimde konumlandırıyor ve fikri mülkiyet faaliyetlerini şirketin iş ve AR-GE stratejileriyle uyumlu hale getiriyor.

Şirket, Ekim 2021'de fikri mülkiyetten yararlanarak sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla dış işbirliklerini teşvik eden "Open Technology Bank" faaliyetlerini başlattı.

Mitsubishi Electric, sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik doğrultusunda yeni değerler sunmak için fikri mülkiyet faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor.

"IP faaliyetlerini teşvik etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Kurumsal Fikri Mülkiyet Bölümü Kıdemli Genel Müdürü Tomoko Ishii, bu yıl da listeye seçilmekten büyük onur duyduklarını belirtti.

Fikri mülkiyet faaliyetlerinin, sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak ve yeni pazarlar yaratmak amacıyla iş ve geliştirme stratejileriyle yakın şekilde entegre yürütüldüğünü aktaran Ishii, şunları kaydetti:

"Standardizasyon girişimleriyle işbirliği içinde, küresel ölçekte daha yüksek nitelikli fikri mülkiyet hakları elde etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda fikri mülkiyet haklarımızı ortak yaratımın başlangıç noktası olarak kullanarak dış işbirliği girişimleri de geliştiriyoruz. Bundan sonra da modern dünyanın karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlayan IP faaliyetlerini teşvik etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
