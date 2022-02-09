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MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti - Son Dakika

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti

09.02.2022 09:58

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kurum personeli Furkan Yenigün'ü kabul etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan kurum personeli Furkan Yenigün'ü kabul etti.

Akdere, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Deposu'nda çalışan Yenigün'ü makamında ağırladı.

Yenigün, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi grubundaki rakiplerini eleyerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Sporcuyu tebrik eden Akdere, Yenigün'ün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Akdere, MKE ailesinin içinde maratonlara katılanların olduğunu, futbol ve okçuluk takımlarının bulunduğunu belirterek, "Onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Onların başarısı bizim başarımız. İnşallah hep beraber daha büyük başarılara imza atarız." dedi.

"Spordaki disiplini iş yerine taşımalıyız"

Sporu desteklediklerini vurgulayan Akdere, şunları kaydetti:

"Orada gerçekten bir disiplin var. O disiplini bizim aile içine, ondan sonra da iş yerine taşımamız lazım ki başarıyı elde edelim. Çok büyük hedeflerimiz var. Projelerimiz birer birer ses getirmeye başladı. Sadece işle değil, senin yaptığın başarılarla ve önümüzdeki günlerde yapacağımız sosyal aktivitelerle de MKE sesini duyurmaya devam edecek, ülkemize moral olmaya, savunma sanayisinin amiral gemisi olmaya devam edecek."

Akdere, ziyareti için Yenigün'e teşekkür ederek, fabrikaya gittiğinde sporcuyu da ziyaret edeceğini dile getirdi.

Yenigün'e başarılarının devamını dileyen Akdere, bir sonraki turnuvaya giderek kendisini desteklemek istediklerini bildirdi.

"İşten çıkıp antrenmana gidiyorum"

Yenigün de çalışma ve antrenman saatlerine ilişkin, "İşten sonra çıkıp direkt antrenmana gidiyorum. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorum. Genelde iş çıkışı oluyor, hafta sonu da dinleniyorum." bilgisini verdi.

Ardından Akdere, günün anısına Yenigün'e MKE logolu boks eldivenleri ile Milli Savunma Bakanlığı ve kurum adına, sporla ilgili ihtiyaçlarını karşılayabileceği hediye çekini takdim etti.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti
MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti

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Altın Madalya, Kick Boks, Türkiye, Boks, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurum çalışanı şampiyon kick boksçu Furkan Yenigün'ü kabul etti - Son Dakika Ekonomi


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