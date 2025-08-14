MKE, Samsun\'da 2 Milyar TL\'lik Savunma Yatırımı Yapıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Samsun'a 2 milyar TL'lik dev bir yatırım yaparak "Samsun Üretim Kampüsü" kuruyor. Bu yeni tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik savunma ürünleri ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak. Proje, Samsun'un yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunacak.

MKE Genel Müdürü'ne ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret ederek projeyle ilgili detayları görüştü. Heyet, MKE'nin Samsun'u savunma sanayisinde önemli bir merkez haline getirme hedefini ele aldı ve projenin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ivme kazandıracağını vurguladı.

MKE'nin 2 milyar TL'lik yatırımla hayata geçireceği Samsun Üretim Kampüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik savunma ürünlerini yerli imkanlarla üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Samsun, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun, savunma sanayisi alanında stratejik bir merkez konumuna gelecek. Heyet, projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri olmak üzere herkese teşekkür etti ve çalışmaları yerinde inceledi. - SAMSUN