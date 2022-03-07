MKK'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel veri analiz çalışması - Son Dakika
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MKK'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel veri analiz çalışması

07.03.2022 20:07
MKK'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel veri analiz çalışması

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla veri analiz çalışması gerçekleştirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla veri analiz çalışması gerçekleştirdi.

MKK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm menkul kıymet sınıflarındaki yatırımcı sayılarına bakıldığında, tüm yatırımcılar içerisinde erkek yatırımcıların son 5 yıl (2017-2021) içerisindeki ortalama yatırımcı sayısı yüzde 70,5 iken, kadın yatırımcıların ortalaması yüzde 29,5 oldu.

Portföy değerlerine bakıldığında ise tüm yatırımcılar içerisinde erkek yatırımcıların son 5 yıl içerisindeki ortalama portföy değeri ortalaması yüzde 75,9 iken, kadın yatırımcıların ortalaması yüzde 24,1 olarak gerçekleşti.

Son 5 yıl içerisinde yatırımcı sayısı ve portföy değeri oranları incelendiğinde, 2020 ve 2021 yıllarında kadın yatırımcıların payında azalış görüldü.

Tüm menkul kıymetlerde kadın yatırımcıların portföy değerinde ve yatırımcı sayılarında son 5 yıl içerisinde yüzde 25 oranında artış yaşandı.

Kadın yatırımcıların yaş dağılımı incelendiğinde, tüm menkul kıymet sınıflarındaki yatırımcı sayılarına bakıldığında ağırlıklı olarak 41-60 yaş aralığında kadın yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına ilgisi olduğu görüldü. Son 5 yıl içerisinde en çok 21-40 yaş aralığındaki kadın yatırımcıların sayısında artış yaşandı. En büyük düşüş ise 0-20 yaş aralığında gerçekleşti.

Portföy Değerine Göre Kadın ve Erkek Yatırımcıların Yatırım Yaptığı Menkul Kıymet Sınıfları'na bakıldığında ise kadın yatırımcıların yatırım fonlarına, erkek yatırımcıların ise ağırlıklı olarak pay senetlerine yatırım yaptığı görüldü. Son 5 yıldaki değişime bakıldığında; erkek yatırımcıların pay senetlerine olan ilgisinin arttığı, kadın yatırımcıların ise yatırım fonlarına ve devlet iç borçlanma senetlerine olan ilgisinin arttığı kaydedildi.

Kadın ve erkek yatırımcıların riskli varlıklara yatırım yapma eğilimi incelendiğinde kadın yatırımcıların erkek yatırımcılara göre riskli varlıklara yatırım yapma eğilimi daha az oldu. Riskli varlıklara yatırım yapma eğilimi son 5 yıl içerisinde, erkek yatırımcılarda artış gösterirken, kadın yatırımcılarda 5 yıl ortalamasının ağırlığı yatırım fonlarında oldu. Kadın yatırımcılarda risksiz varlıklara yatırım yapma eğilimi erkek yatırımcılara göre daha fazla gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKK'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel veri analiz çalışması - Son Dakika


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