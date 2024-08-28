MKK, DEİK'e üye oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MKK, DEİK'e üye oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye oldu. MKK, DEİK bünyesindeki Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ne üyeliğiyle ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürecek.

28.08.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye oldu.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun DEİK'e ve kurul bünyesinde yer alan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ne üyeliğini gerçekleştirerek, ticari diplomasi faaliyetlerini DEİK bünyesinde de sürdürecek.

Başta Elektronik Genel Kurul Sistemi olmak üzere birçok fintek ürününe sahip MKK, bunların ihracatı ve geliştirilmesi yönünde iş birliklerine devam ediyor.

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi konumundaki DEİK, 1985'ten günümüze, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren bir ticari diplomasi örgütü.

Dünyaya yayılmış 152 İş Konseyi ile DEİK, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini stratejik bir şekilde artırmak için ilgili ülkelerle doğrudan temas kurarak faaliyet gösteriyor.

MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda hareket eden DEİK'e üyeliğiyle, global ölçekte etkinliğini artırma hedeflerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ekonomi, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKK, DEİK'e üye oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:51 Düğün tarihi ile mekan belliydi Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi
08:49 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
07:03 Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 19:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: MKK, DEİK'e üye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement