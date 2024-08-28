MKK, DEİK'e üye oldu

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye oldu.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun DEİK'e ve kurul bünyesinde yer alan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ne üyeliğini gerçekleştirerek, ticari diplomasi faaliyetlerini DEİK bünyesinde de sürdürecek.

Başta Elektronik Genel Kurul Sistemi olmak üzere birçok fintek ürününe sahip MKK, bunların ihracatı ve geliştirilmesi yönünde iş birliklerine devam ediyor.

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi konumundaki DEİK, 1985'ten günümüze, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren bir ticari diplomasi örgütü.

Dünyaya yayılmış 152 İş Konseyi ile DEİK, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini stratejik bir şekilde artırmak için ilgili ülkelerle doğrudan temas kurarak faaliyet gösteriyor.

MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda hareket eden DEİK'e üyeliğiyle, global ölçekte etkinliğini artırma hedeflerini sürdürüyor.