MKK, e-GKS Altyapısını Yeniledi

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin (e-GKS) altyapısının şirket genel kurulları yanı sıra spor kulüpleri, birlikler ve kooperatifler gibi diğer kurum ve kuruluşların genel kurul toplantılarının da yapılabileceği şekilde yenilendiğini duyurdu.

MKK tarafından yapılan açıklamada, kurumların ilgili özel mevzuatlarına uygun olarak genel kurulların yapılabileceği merkezi bir platform olarak hizmet veren e-GKS'nin altyapısının yenilendiği bildirildi.

Buna göre, şirket genel kurulları yanı sıra spor kulüpleri, birlikler ve kooperatifler gibi diğer kurum ve kuruluşların genel kurul toplantılarının da yapılabileceği şekilde düzenlenen sisteme, yeni dönemde tarayıcı üzerinden doğrudan erişilebilecek ve ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmayacak.

Bununla birlikte, altyapının güçlendirilerek yenilenmesi ile şirketler dışında birçok kurumla birlikte yüksek katılımcılı genel kurullara da hizmet verilebilecek.

Öte yandan MKK açıklamasına göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile e-GKS entegrasyonunun kapsamı da genişletildi.

KAP'ta yapılan genel kurul çağrısının yanı sıra KAP duyuru bağlantısı da otomatik olarak e-GKS'ye yansıyor. Böylece pay sahipleri hem çağrıya hem KAP'ta duyurulan belgelere kolayca erişebiliyor.

Tüzel kişilik türüne göre farklı tipte (ayrı ayrı, toplu vb.) oylama yapılabilmesi de artık mümkün. Yapılan bir diğer geliştirme ile genel kurul toplantı tutanağının e-GKS'den elektronik imza ile imzalanabilmesine imkan tanınıyor. Bundan böyle toplantı tutanağı ıslak imza yerine elektronik imza ile de imzalanabilecek.

e-GKS'ye eklenen yeniliklerden biri de yönetim kurulu üyeleri pay sahibi veya temsilcisi olmasalar bile e-GKS'den toplantıya katılarak toplantıyı takip edebilecek.

"e-GKS, elektronik genel kurul uygulamalarında OECD tarafından örnek gösterildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, e-GKS'nin 2020 yılından bu yana Endonezya sermaye piyasalarında başarıyla kullanıldığını belirtti.

Arıkan, tasarım ve geliştirme aşamalarında, dünyada en iyi uygulama örneği olarak gösterilen ve gelişmiş piyasaların uyum için çalışmalar yürüttüğü uluslararası standartlar ve düzenlemelerin örnek alındığını ifade ederek, ilgili uluslararası düzenlemelere ve standartlara tamamen uyumlu bir sistem geliştirildiğini aktardı.

Tamamıyla MKK'nin iç kaynaklarıyla geliştirilen bu yerli yazılımın, yabancı ülkelere ihraç edilecek ve kolaylıkla kullanılabilecek bir altyapıda hazırlandığını bildiren Arıkan, "Dünyada genel kurullara elektronik yöntemlerle katılıma ilişkin çeşitli uygulamalar olmakla birlikte, genel kurul süreçlerinin hem genel kurul yapacak şirketler hem pay sahipleri hem de yatırım kuruluşları tarafından baştan sona yerine getirilebildiği başka bir sistem bulunmamaktadır. e-GKS tüm bu özellikleri ile yurt dışı düzenlemelere adapte edilebilirliği ve kullanım kolaylığı ile öncü bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, e-GKS'nin pay sahiplerine uluslararası tavsiyelerin ötesinde imkanlar sunduğunu belirterek, sistemin, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından elektronik genel kurul uygulamalarına ilişkin yapılan incelemede örnek uygulama olarak seçildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca, söz konusu sistemin birçok yabancı makale, haber ve çalışmada inceleme konusu yapıldığını, en kapsamlı ve hedeflenen tüm amaçlara ilk ulaşan en iyi uygulama olarak tavsiye edilip örnek gösterilmeye başlandığını kaydeden Arıkan, "Bu bağlamda e-GKS ile ülkemizdeki sınır ötesi oy kullanma önündeki tüm engellerin kaldırılmış olması kurumsal yönetim kalitesini artırmış ve yabancı yatırımların ülkemize yönelmesi için önemli bir avantaj sağlamıştır." dedi.

Arıkan, yeni altyapının ölçeklenebilirlik ve performans kriterlerinin önceliklendirilerek güvenliği maksimum seviyede sağlayacak modern teknolojide hazırlandığını dile getirerek, kullanıcıların yeni ihtiyaçlarına cevap olabilmesi için fonksiyonelliğin zenginleştirildiğini, farklı tarayıcı ve cihazlardan erişim için kullanıcı deneyiminin iyileştirildiğini söyledi.

"e-GKS, dijital ortamda hukuken geçerli genel kurul toplantısı yürütme imkanı tanımaktadır"

MKK Hukuk Hizmetleri Direktörü Özgür Bülbül de e-GKS'ye ilişkin öne çıkan bilgileri paylaştı.

Pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına etkin şekilde katılımının sağlanmasının, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer aldığını ifade eden Bülbül, ortakların oy kullanmasının önündeki engelleri kaldırmanın son dönemlerde özellikle kurumsal yönetim uygulamaları çerçevesinde daha da önem kazandığının altını çizdi.

Bülbül, tüm bu düzenlemelerin finans piyasalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için yatırımcıların yönetimsel haklarını icra etmelerinin kolaylaştırılmasına yönelik tavsiye ve model düzenleme niteliğinde hükümler içerdiğini belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemizde hem Ticaret Kanunumuzda hem Sermaye Piyasası Kanunumuzda pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını kolaylaştıran sistem benimsenmiştir. Şirketler, yapmış oldukları genel kurullarına ilişkin olarak e-GKS'den alabildikleri bilgiler (pay sahibi bazında kullanılan oylar, muhalefet beyanları, sorulan sorular, gündemlere verilen oy oranları vb) sayesinde, pay sahiplerinin hangi konularda memnuniyetsizliklerin bulunduğunun tespiti ve buna göre şirket politikalarının belirlenmesinde önemli bir fayda elde etmektedirler. e-GKS, paydaşlarına elektronik genel kurul süreçlerini uçtan uca güvenli dijital ortamda hukuken geçerli genel kurul toplantısı yürütme imkanı tanımaktadır."???????