MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı

27.03.2022 09:02
MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettikleri finansal veriler kullanılarak hesaplanan 2021 sonuna ilişkin MKK Kar ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2021...

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettikleri finansal veriler kullanılarak hesaplanan 2021 sonuna ilişkin MKK Kar ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar, Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlandı.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, nominal bazda hesaplanan endeksler, her çeyrek dönem için ilgili çeyrek dönemden geçmişe doğru son bir yıllık karların/hasılatların toplamı esas alınarak hesaplanıyor.

Buna göre, 2021 sonunda, MKK Kar Endeksi 2021'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 33,51 ve 2020 sonuna göre yüzde 146,71, MKK Ciro Endeksi de 2021 üçüncü çeyreğine göre yüzde 17,62 ve 2020 sonuna göre yüzde 64,53 artış kaydetti.

BIST pay piyasalarına yönelik referans olarak kullanılabilecek göstergelerin çeşitlendirilmesine, bireysel yatırımcılara yönelik veri çeşitliliğinin artırılmasına ve Türkiye sermaye piyasalarına ilişkin akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak VAP'ta, Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar sayfalarında, 30 finansal oran ile varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem karı ve hasılat kalemlerini bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler ile karşılaştıran 5 değişim oranı yer alıyor.

Dönemsel Finansal Oranlar sayfasında, ilgili yıl ve döneme ilişkin finansal tablolarını yayımlamış şirketlere ait oranların aritmetik ortalamaları, 2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar sayfasında ise çeyrek dönemler için hesaplanan Dönemsel Finansal Oranlar'ın aritmetik ortalamaları hem toplu olarak hem de sektörel bazda sunuluyor.

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin endeksler ve finansal oranların 3 Haziran 2022'de ilan edilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Ağrı'da akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü Ağrı'da akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü Tatvan Belediye Başkanı Geylani'den 'çatı temizliği' uyarısı Tatvan Belediye Başkanı Geylani'den 'çatı temizliği' uyarısı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, ciro, Vap, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
01:02 Lviv'in vurulmasıyla ilgili çarpıcı açıklama: Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 09:13:05. #1.12#
SON DAKİKA: MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement