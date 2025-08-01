MLP Care'a Yatırımcı Talebi 600 Milyon Doları Aştı

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), şirket sermayesinin yüzde 15'ine denk gelen hisseler için yatırımcılardan 600 milyon doları aşan yatırımcı talebi oluştuğunu açıkladı. Bu talebin 450 milyon doları yurtdışından, 150 milyon doları ise yurt içinden geldi.

Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin pay sahiplerinden, Turkven'in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Lightyear Healthcare BV'nin elindeki B grubu payların, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılardan yoğun talep gördüğü aktarıldı.

İşlemde 230 milyon USD'ı aşan büyüklüğe ulaşılırken, yatırımcı talebi de 600 milyon doları aştı. Söz konusu işlem, son 5 yılda Türkiye borsalarında gerçekleştirilen en büyük blok işlemlerden biri olma özelliğini taşıyor. İşlem kapsamında Lightyear, MLP Care'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 15'ine tekabül eden B grubu paylarını borsada satarken, aynı anda borsada işlem görmeyen, şirket sermayesinin yüzde 25'ine tekabül eden A grubu paylarını da şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta'ya devretmek için hisse devir anlaşması imzaladı.

USTA: BU YOĞUN TALEP, ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN DUYDUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİDİR

Gerçekleşen işlem sonrası açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muharrem Usta, "MLP Care olarak grubumuza yoğun ilgi olması bizi son derece memnun etti. Bu önemli işlem, uluslararası ve yerli yatırımcıların Türkiye'ye, Türk sağlık sistemine ve hastanelerimize duyduğu güvenin en önemli göstergesidir. Mevcut stratejimizi kararlılıkla sürdürerek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümeye, ülkemizin sağlık sistemine katkı sağlamaya, sağlık turizmini geliştirmeye, daha fazla istihdam yaratmaya ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz" dedi.