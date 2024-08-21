Mobilya Sektörü İlk 6 Ayında 2.18 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya Sektörü İlk 6 Ayında 2.18 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Mobilya Sektörü İlk 6 Ayında 2.18 Milyar Dolar İhracat Yaptı

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, mobilya sektörünün 2024'ün ilk 6 ayında 2 milyar 183 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Karaçak, sektörün Türkiye ve dünya genelindeki durumu, ihracat hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mobilya sektörünün son yıllarda önemli atılımlarla ülke ekonomisine katkı sağladığını ve dünya çapında hak ettiği yere gelme konusunda ciddi gelişmeler kaydettiğini vurguladı.

21.08.2024 11:18
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Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, mobilya sektörünün ilk 6 ayını değerlendirdi. Mobilya sektörünün Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında bilgi veren Başkan Karaçak, ihracat hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yapmakta oldukları çalışmaları anlattı.

MOSDER Başkanı Karaçak, yaptığı değerlendirmede; mobilya sektörünün özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla, hem ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını hem de dünya çapında hak ettiği yere gelme konusunda ciddi gelişmeler kaydettiğini vurguladı.

"10 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMA HEDEFİMİZ VAR"

Mobilya sektörünün daha da büyüye bilmesi için yoğun ve özverili çalışmalarının sonucunda mobilya ihracatının gelişmesine bağlı olduğunu belirten Karaçak, "Mevcut ekonomik şartlarda bizlere düşen görev çözüm üretmektir. Türkiye'nin kalkınma hamlesinde önemli bir güç olan ihracatımızı hızla artırmaya devam etmeli ve dünyada Türk mobilyasının ağırlığını hissettirmeliyiz. Mobilya sektörü, sürekli olarak dış ticaret fazlası veren bir sektördür. 2023 ihracatımız %2.1 gerilemiş olmasına rağmen dünya mobilya ihracatında Türkiye olarak pazar payımız %1.8 seviyesi ile tarihindeki en yüksek seviyeye çıkmıştır. Bu yılın ilk 6 ayında da 2 milyar 183 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamın çok daha yükseleceğine yürekten inanıyoruz. İlk beşe girme ve 2028 de 10 milyar dolar ihracata ulaşma hedefimiz, devletimizle el ele, sektör oyuncuları olarak birbirimizi destekleyerek ve çok çalışarak olacaktır" dedi.

"DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİR DURUMDAYIZ"

Dünyadan örneklerle sözlerine devam eden Karaçak; "Bugün dünyada Çin, ABD, İtalya, Almanya, Vietnam, Polonya gibi ülkeler sektörümüzde nasıl marka değeri ve ciro oluşturmuşsa, bizler de kendi başarı hikayemizi yazabiliriz. Avrupa kıtasında mobilya sektöründeki üretim yavaşlığını avantaja çevirerek, şirket evlilikleri, marka satın alımları ve iş birlikleriyle, Türkiye mobilya sektörünü İhracatla daha güçlü hale getirebiliriz. Son yılların yükselen yıldızı Vietnam ihracatını yüzde 74,6 artırarak dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmiştir. Güneydoğu Asya ülkerinin yanında Global pazarda gerçekleştirdiği atılımlarla özellikle "İhracata Dayalı Sanayi"nin geliştirilmesi için alınan tedbirlerle öne çıkmıştır. Çin'in ihracatında %8'lik bir kayıp, ABD, Almanya ve Kanada'da ise %1 seviyesinde daralma olmuştur" dedi.

"TÜRK MOBİLYASININ MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

Marka değerinin önemine de değinen Davut Karaçak; "Türkiye'de mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkânları ve ihracatçı firma sayısı her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer yandan, sektörde ürün tasarımının öneminin anlaşılması, marka bilincinin oluşturulması, mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.

"YAKLAŞAN İSTANBUL MOBİLYA FUARI 2025 İSE BU AMAÇLA BİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR"

İstanbul Mobilya Fuarında Türk mobilyasının kalitesini bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Her sektörde olduğu gibi mobilya ihracatının temel belirleyicisi dış taleptir. Küresel talep artışı, önceki yıldan çok farklı olmayacaktır. Bununla birlikte Avrupa ülkelerindeki talebin hareketlenmesi muhtemel görünmektedir. 2025 yılında ise, beklenmedik bir küresel gelişme olmaz ise, ihracat adına çok daha iyi bir yıl geçireceğimizi ön görmekteyiz" dedi.

"MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İHRACAT VE BAKANLIK DESTEK PAKETLERİ"

Karaçak; MOSDER olarak ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerimizden biri de düzenli olarak gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantıları. 9 Ağustos tarihinde üyelerimizin katılımıyla yapmış olduğumuz toplantıda İhracatçılar Birliğimizin ve Ticaret Bakanlığımızın değerli temsilcilerinin vermiş oldukları bilgiler çok önemliydi, bu kapsamdaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mobilya sektörü olarak, dünyada çok başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Ekonomi Mobilya Sektörü İlk 6 Ayında 2.18 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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