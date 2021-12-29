Mobilyacılar hammaddede yüzde 35 indirim istiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar, hammaddeye yüzde 35 oranında indirim istiyor. İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Mobilya Sanayi Sitesi girişlerine, "Yüzde 35 gerçek indirim bekliyoruz" yazılı 20 metre uzunluğunda pankart asıp, basın açıklaması yapıldı.

Mobilya firmalarının işletme sahipleri adına açıklama yapan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Pandeminin başladığından beri 2 yıldır işlerde bir duraklama oldu. 6 aydır ise malzeme sorunu yaşamaktayız. 1.5 yıldan beri dolar 1 lira yükselse 3 TL zam geliyor. 20 Aralık'tan önce dolar 20 TL üzerinden fiyat listesi hazırlandı, üreticilere gönderdi. Hükümetin yaptığı operasyon sonrası dolar 12 TL seviyesine geldi. Bu hamleden sonra yüzde 35 indirim bekliyoruz. Bizim esnafımız gerçekten zor durumda. İhracata ürün satanlar dolar 18 TL'den 20 TL'den esas alarak fiyat listesi yaptı. Şu an 12 TL'den ürün satıyorlar, ancak hammaddeyi 18 TL'den baz alarak ürün alıyorlar. Sesimizi duyurmak için buraya pankartlar astık üyelerimizi davet ettik. Sesimizin Ankara'dan duyulmasını istiyoruz. Gerekirse eylem yapıp işlerimizi de durduracağız. Gerekirse buradan Ankara'ya yürüyeceğiz. Buradan üreticilere bayilere sesleniyorum. Lütfen stok yapmayın depolarınızı açın depolarınızdaki malları uygun fiyatlarla üreticilere verin. Siz bizi kaybederseniz çok ararsınız. Biz elimizden geldiğince bayilerle fabrikalar ile görüşüyoruz indirim istiyoruz ama yeterli indirim gelmiyor. Buradan tekrar uyarıyorum bizi kaybetmeyin biz et ile tırnak gibiyiz. Bu kadar küçük esnafı mağdur etmeyin" dedi.

Ayhan, "Bütün hammaddelerde yeterli indirim olmadı. Sunta, kumaş, cam, kumaş, kereste, metal, nalburiye ürünlerinde yeterli indirim olmadı. Komik rakamlarda indirim var biz gerçekçi indirim bekliyoruz. En az yüzde 35 indirim bekliyoruz bu bizim hakkımızdır. Ufak esnaflarız ama sahipsiz değiliz, sessiz çoğunluğuz. Türkiye'nin en önemli mobilya üreticileri küçük esnaflardır. 3 bin mobilyacıdan 2 bin tanesi küçük ve orta ölçekli üreticilerdir" diye konuştu. - BURSA