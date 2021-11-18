Modalife, yeni ürün serisi Lexus'u tüketiciyle buluşturdu

Modalife, modern tasarım çizgisini dinamik detaylarla buluşturduğu yeni ürün serisi Lexus'u tüketiciye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Modalife, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurup, bu ihtiyaç ve beklentileri kalite, tasarım ve konforla ulaşılabilir hale getirerek tüketiciye sunuyor. Bu çerçevede Modalife, modern tasarım çizgisini dinamik detaylarla buluşturan Lexus ürün serisini tanıttı.

Lexus serisi, koltuk, yemek odası ve yatak odası takımlarının yanı sıra, çiçeklik, zigon sehpa, puf, köşe, hatta duvar tabloları gibi tamamlayıcı aksesuarları barındırıyor.

Verilen bilgiye göre, yeni bir aile hayatına ilk adımı atan çiftlerin beğeni ve bütçelerine uygun, kaliteli, fonksiyonel ve uzun ömürlü ürünleriyle sektöre ve Türkiye'ye düğün paketçisi kavramını kazandıran, "Türkiye'nin Düğün Paketçisi" sloganını gururla taşıyan Modalife, Lexus serisiyle de evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan, uluslararası kalite standartlarında üretilmiş, estetik, fonksiyonel ve dayanıklı ürünler sunuyor.

Lexus serisi mobilya ürünlerinde, son yılların trendi pirinç kaplama özel tasarım yüksek ayaklar kullanılıyor.

Pirinç kaplama yüksek ayaklar, estetik ve nezih görüntünün yanı sıra ürünü yerinden çekmeden bulunduğu zemini temizleme imkanı sunarken, Lexus serisi, ürüne daha fazla fonksiyonellik ve daha uzun kullanım ömrü katmak için ayrıca ağır yüke karşı gizli ayaklar ile desteklenen bir tasarıma sahip bulunuyor.

Lexus serisi çizilme, sürtünme ve yanmaya dayanıklı, kolay temizlenme özelliğine sahip ürünlerle üretiliyor. Ünite kapaklarında kullanılan özel yavaşlatıcı sistem, hızlı çarpmaları engelliyor, keyifli ve kolay kullanım sunuyor.

Erişilebilir maliyetler için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazası, 30'u aşkın deposu ve ülkenin her yerine kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, Lexus serisini ve diğer tüm ürünlerini, cazip fiyat avantajları ve sektöründe ayrıştığı "1 günde teslim" özelliğiyle sunuyor.