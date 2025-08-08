Modern Sulama ile Verim Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Modern Sulama ile Verim Artışı

Modern Sulama ile Verim Artışı
08.08.2025 13:58
Necmi Terim, hibe desteğiyle modern sulama sistemi kurarak üretim verimliliğini artırdı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Necmi Terim isimli çiftçi, devletten aldığı hibe desteği ile kurduğu sistem sayesinde hem işçilikten hem de verimden kazandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi'nde tarımla uğraşan Necmi Terim, teknolojiden faydalanmak için İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı yüzde 50 hibe desteğinden yararlanan Terim, arazisine modern basınçlı sulama sistemi kurdu. Sistem sayesinde Terim hem işçilikten kazandı hem de yüzde 50 verim artışı sağladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Terim, çocukluğundan beri tarımla uğraştığını belirterek, "15 dönümlük arazime lahana, kabak, domates, biber ve patlıcan ektim. Daha önce vahşi sulama dedikleri usul ile sulama yapıyorduk. Çok zor oluyordu ve verim alamıyordum. Bunun yanında fazla su gittiğinde de ürünümüz bozuluyordu ama bu şekilde dengeli bir sulama yapıyoruz ve çok memnunuz" dedi.

Eskiden bir günlük işi şimdi 2 saatte yaptığını vurgulayan Terim, "Daha önce 5 ton verim alırken şimdi 7-8 ton verim alabiliyoruz. Aynı zamanda gübreleme tankımızla direkt gübreyi ürüne verebiliyoruz. Çok güzel bir sistem. Yarısını biz yarısını devletimiz ödedi. Tüm çiftçilere tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Necmi Terim'i ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman ise bahçede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Tarım arazisine geçen sene 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' çerçevesinde 180 bin TL'lik damla sulama sistemi döşediklerini ifade eden Şişman, "Aynı zamanda gübreleme sistemi ve depo koyduk. Bundan sonra çiftçimiz, burada eskiden 100 ton kullanarak yaptığı vahşi sulamayı belki 10 tondan daha az su kullanarak yapmaya başladı. Hem işi tasarrufu hem verimde yüzde 50'ye yakın bir kazanç sağladı. Eskiden belki bütün mesaisini burada harcarken şimdi ise vana açıp kapayarak sulamasını bitirir hale geldi. Hem işçi tasarrufu hem verim artışı ve çok cüzi rakamlarla bu işletmeyi modern hale getirdik. Biz teknolojiyi tarımla buluşturmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu tür işletmelerin çoğalması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarım Danışmanı Emre Hakverir ve Ayşegül Bitiktaş da modern basınçlı sulama sistemi ile çiftçilerin her anlamda kazançlı olabildiğine dikkat çekerek, "Çiftçimiz eski sistemle sulama yaptığını ve ağaçlarının zamanla kurumaya başladığını söyledi. Bizde teşhis ettiğimizde fazla sulama yaptığını bunun modern basınçlı sulama sistemine dönmesi gerektiği teşhisi koyduk. Bu şekilde bireysel sulama destekleri üzerinden yüzde 50 hibe istedik. Şu an çiftçimiz hem ağaçlarını kurtardı hem de daha fazla verim almaya başladı. Tüm çiftçilerimizin bundan faydalanmasını istiyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA

