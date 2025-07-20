Modüler Elektrikli Otonom Araç ENOCH Tanıtıldı

Dünyanın ilk modüler elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip "lego" kara aracı ENOCH'tan, düşük karbon emisyonu, sürdürülebilirliği ve sağladığı hızlı çözümleriyle savunma sanayisinde de yararlanılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Modüler Makina AŞ, ENOCH'u "17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025)" tanıtacak.

Tasarım, prototip ve ticarileşme süreçlerinin ardından uluslararası pazarda yerini alan ürün ilk olarak ROKETSAN'a satıldı ve böylece savunma sanayisine de entegre edilmiş oldu.

ENOCH makine sistemi, ünitenin kalbi olarak görev yapan dört tekerden çekişli ve dönüşlü 7 tonluk lastikli platforma dayanıyor. Yarım metre karın altı yüksekliği ve 3 farklı direksiyon modu (iki teker-dört teker-yengeç) ile her türlü arazi koşulunda kullanılabilen ürünün dönüşeceği makine tipine göre ağırlığı 8 ile 10 ton arasında değişiyor.

Bu platforma kabin, jeneratör seti, hidrolik güç ünitesi ve ilave bataryalardan oluşan modüller eklenebiliyor, farklı işleri tamamlamaya yönelik donanımlar takılabiliyor. Sürekli dört çeker yapısındaki aracın çalışma hızı saatte 10 kilometre, yol hızı saatte 40 kilometreyi bulabiliyor.

Askeri ve sivil alanda çok yönlü kullanılabiliyor

ENOCH, tekerlekli tank, arazi vinci, traktör, forklift, yükleme platformu, mayın temizleyici, yangın söndürücü, kurtarma aracı, gözetleme platformu, dron savar, mühimmat taşıyıcı, uçaksavar, lazer silah platformu, iç güvenlik destek, deprem ve afet bölgelerinde sessiz ve insansız görev icrası, kurşun geçirmez kabin ve demir yollarında vagon dizme amacıyla kullanılabiliyor.

Ürün, gözetleme, keşif ve sınır güvenliği, hızlı yer değişimi gerektiren mobil silah platformları, fabrika ve nükleer santrallerde güvenlik ve tehlikeli madde taşıma, askeri üs koruması ve çıkarma gemileri ile sevk edilebilecek hafif versiyonlar, uzaktan kontrol, engebeli yollarda kolayca ilerleyebilme, kamera donanımı sayesinde önündeki cismi algılama ve taklit etme gibi özellikleriyle savunma ve güvenlik alanında da hizmet verecek.

Modüler yapısı uluslararası patentli

Modüler Makina AŞ'nin Kurucusu ve Genel Müdürü Mansuri Çaynak, ENOCH'u 2017 yılında geliştirmeye başladıklarını ve şimdi ürünün başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi.

Ürünün modüler altyapısının hem Türkiye hem de ABD'de patent aldığını ve uluslararası ödüller kazandığını belirten Çaynak, bu sayede ROKETSAN gibi alanının öncü kuruluşlarının ilgisini çekerek savunma sanayisine entegre olma şansı yakaladığını anlattı.

Çaynak, ENOCH'un, tek gövde üzerinde dakikalar içinde vinçten ekskavatöre, traktörden mayın temizleyiciye kadar onlarca farklı makineye dönüşebildiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı platform, yalnızca vinç, ekskavatör veya traktöre değil mayın temizleyici, süpürücü, taşıyıcı, mobil vinç, bakım platformu ve insansız afet müdahale aracına da dönüşebiliyor. Kabin modülünün çıkarılabilir olması sayesinde hem uzaktan kumandalı hem de insanlı çalıştırmaya imkan veren 'drive-by-wire' elektronik sistemlere sahip. Hem bataryalı elektrikli hem de hibrit modda çalışabiliyor. Bu da araca geniş menzil ve sessiz çalışma olanağı sağlıyor. Bu yönüyle, yalnızca iş makinası değil savunma, afet yönetimi, madencilik, tarım, inşaat ve iç güvenlik gibi birçok alanda görev alabilen bir sistem çözümü niteliği taşıyor. Olağanüstü hallerde güvenli bir alan sunmasının yanında, maliyetleri düşürmeyi, makinelerin üretim, stoklama ve sahip olma biçimini kökten değiştirmeyi vadediyor. Tüm bu özellikler ışığında afetlerde insansız görevleri icra ederek daha etkili operasyonlar yönetebilir, savunma sanayisi alanında otonom altyapısıyla daha etkin görevler yürütebilir, askeri bölgelerde uzaktan kumanda ile yönetilebilir olması sebebiyle askerlerimizi tehlikeli alanlara karşı savunabilir özelliklere sahip."

"Girişimcileri tüm aşamalarda destekliyoruz"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol da girişimcilerin fikir aşamasından ürün geliştirme ve ticarileşmeye kadar tüm süreçlerinde yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

ENOCH'un bu yaklaşımın başarılı örneklerinden olduğunu dile getiren Akyol, "Modüler Makina AŞ, kuluçka merkezimizde başladığı bu yolculukta mentörlükten yatırıma, prototiplemeden patent desteğine kadar birçok hizmetimizden yararlandı. Aynı kampüste yer alan ROKETSAN gibi büyük savunma sanayisi şirketlerinin dikkatini çekmesi ve ticari başarıya ulaşması da ekosistemimizin nasıl çalıştığını gösteren somut bir örnektir." dedi.