Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin (AB) kredi notunu "Aaa" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak tuttu.
Moody's'den yapılan açıklamada, AB ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Açıklamada, AB'nin kredi notunun "Aaa" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu bildirildi.
Kredi notuna ilişkin kararın yüksek dereceli üye devletlerin AB'ye verdiği güçlü mali ve siyasi destek ile birliğin operasyonlarını destekleyen kurumsal ve mali çerçevenin gücünü yansıttığı belirtilen açıklamada, durağan görünümün ise AB üye devletlerinin birliği finansal olarak destekleme kabiliyeti ve istekliliğinin öngörülebilir gelecekte değişmeyeceğine dair beklentiyi gösterdiği ifade edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Moody's, AB'nin Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika
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