Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

03.03.2022 05:47
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti Ukrayna, 4 Mart'ta Rusya'da sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Kredi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 05:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement