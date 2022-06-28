Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi - Son Dakika
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Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi

28.06.2022 19:42
Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi

Uluslararası merkezli kredi derecelendirme kuruluşu, Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak göstererek, "Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün" dedi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın borç yükümlülüklerini yerine getiremediği, tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı, bu nedenle de kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre ülkenin "iflas etmiş ülke" olarak tanımlandığı bildirildi.

"GECİKEN KUPIN ÖDEMESİ İFLASI OLUŞTURUR"

Açıklamada, "Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün." değerlendirmesinde bulunuldu.

RUSYA: PROBLEM BİZİM DEĞİL

Rus hükümetinde yapılan açıklamada ise Rusya'nın döviz cinsinden tahvil faizi ödemelerini mayıs ayında yaptığı belirtilerek, ödemenin alıcıya teslim edilmemiş olmasının Rusya'nın problemi olmadığı belirtildi.

EN SON 1918 YILINDA İFLAS ETMİŞTİ

Rusya, en son döviz cinsinden borçların ödememesi nedeniyle 1918 yılında iflas etmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poor's (S&P), Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Moody's Rusya'yı 'iflas etmiş ülke' olarak gösterdi - Son Dakika

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