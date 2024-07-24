Moody's, Şekerbank'ın notlarını üç kademe birden artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Moody's, Şekerbank'ın notlarını üç kademe birden artırdı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Mevduat notlarını üç kademe birden artırdı, görünümü ise pozitif olarak belirledi. Şekerbank'ın güçlü sermaye yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi uygulamaları ile öne çıkan finansal performansı, not artışının dayanağı oldu. Moody's ayrıca bankanın Temel Kredi Değerlendirme notunu ve Ulusal Ölçek Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da yükseltti. Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Moody's'in not artırımını Türkiye'nin kredibilitesi yüksek ekonomi programına olan güvenin bir yansıması olarak değerlendirdi.

24.07.2024 10:55
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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Mevduat notlarını üç kademe birden artırdı, görünümü ise pozitif olarak belirledi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli TL ve YP Mevduat notlarını üçer kademe birden artırarak 'Caa1'den 'B1'e yükseltti, not görünümlerini ise pozitif olarak belirledi. Söz konusu not artışına, 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin Uzun Vadeli TL ve YP İhraççı notlarının B3'ten B1'e iki kademe yükseltilmesinin yanı sıra bankanın güçlü sermaye yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi uygulamaları ile öne çıkan finansal performansı dayanak gösterildi.

Moody's ayrıca bankanın Temel Kredi Değerlendirme notunu 'Caa1'den 'B2'ye, Ulusal Ölçek Uzun Vadeli TL Mevduat notunu 'Baa3.tr'den 'Aa2.tr'ye, Ulusal Ölçek Kısa Vadeli TL Mevduat notunu da 'TR-3'ten 'TR-1'e yükseltti.

"Türkiye'nin ekonomi programına olan güven bankanın başarısıyla birleşerek 3 kademe not artışı getirdi"

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Moody's'in not artırımına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bütüncül bir program ve kapsamlı bir yol haritası ile sürdürülen ekonomi programı; yatırımcıların dikkatini çeken, uluslararası çapta ilgiyle takip edilen güçlü bir Türkiye hikayesinin sağlam temellerini atmaktadır. Bu çerçevede Moody's geçtiğimiz hafta sonu ülkemizin kredi notunu iki basamak birden yükseltirken görünümünü de pozitif olarak değerlendirmiştir. Kararlılıkla sürdürülen politikalar sayesinde faaliyet ortamında sağlanan iyileşme, Şekerbank'ın son yıllarda daha da öne çıkan finansal performansındaki kayda değer başarıyla birleşerek Bankamızın Uzun Vadeli TL ve YP Mevduat notlarının üçer kademe birden yükselişini sağlamıştır. Bankamızın başarılı finansal performansı yanında Türkiye'nin kredibilitesi yüksek ekonomi programına olan güvenin bir yansıması olan bu gelişmeden dolayı gururluyuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Moody's, Şekerbank'ın notlarını üç kademe birden artırdı - Son Dakika

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